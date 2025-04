Di Pillo Pettinari sindaco sui bus elettrici lungo la strada parco | Lo scempio è compiuto

elettrici sulla strada parco sono un scempio che dev'essere rivisto il prima possibile. A dirlo il consigliere comunale della lista "Pettinari sindaco" Massimiliano Di Pillo che critica l'attivazione del collegamento fra Pescara e Montesilvano attraverso via Castellammare:"Un bus cinese. Ilpescara.it - Di Pillo (Pettinari sindaco) sui bus elettrici lungo la strada parco: "Lo scempio è compiuto" Leggi su Ilpescara.it I bussullasono unche dev'essere rivisto il prima possibile. A dirlo il consigliere comunale della lista "" Massimiliano Diche critica l'attivazione del collegamento fra Pescara e Montesilvano attraverso via Castellammare:"Un bus cinese.

Su questo argomento da altre fonti

Di Pillo (Pettinari sindaco): "Il marciapiede di via dei Marsi una barriera, disabili rischiano di essere investiti" - “Nulla di tutto quello che dovrebbe essere il Peba (Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche) è realtà se non piccoli accorgimenti”. Un atteggiamento che “semina sconcerto e rabbia in una larga fetta di cittadini che nelle loro esperienze in città, verificano quotidianamente le... 🔗ilpescara.it

Di Pillo (Pettinari sindaco) sui prossimi lavori Aca: "Nuovi cantieri in città senza avvisare i commercianti" - Il consigliere comunale della lista "Pettinari sindaco" Massimiliano Di Pillo interviene in merito alla notizia riguardante l'avvio, a partire dal 5 maggio, di una serie di cantieri stradali dell'Aca in città: "Giorni fa, in una delle commissioni consiliari comunali dedicate alla questione... 🔗ilpescara.it

Di Pillo (Pettinari sindaco): "Solito leitmotiv sui debiti dell'Ente manifestazioni, ma sull'accesso agli atti ancora nulla" - Ha assicurato che l’accesso agli atti sarà garantito, ma il tempo trascorso da quando la richiesta è stata avanzata non è poi così rassicurante per il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo (Pettinari sindaco) che chiarimenti all’amministratore unico dell’Emp (Ente manifestazioni pescaresi)... 🔗ilpescara.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Di Pillo (Pettinari sindaco) sui bus elettrici lungo la strada parco: Lo scempio è compiuto; Di Pillo (Pettinari sindaco) sui bus elettrici lungo la strada parco: Capriole epocali di sindaco e Tua; Bus elettrici e filovia: il festival dell'ipocrisia, denuncia Di Pillo (Pettinari Sindaco); Nuova denuncia di Pettinari sul caos della Strada parco tra bus elettrici e un filobus di cui si chiede il destino. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pescara, Pettinari: città con “la vergogna delle buche stradali” - I consiglieri Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese mappano le buche stradali di Pescara, definite "vergogna cittadina" ... 🔗rete8.it

EMP? “Non pervenuto”, denuncia il movimento politico di Pettinari - Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo della lista “Pettinari Sindaco” Massimiliano Di Pillo sulla situazione dell'Ente Manifestazioni Pescaresi ... 🔗rete8.it

AFFONDO DI PETTINARI E DI PILLO SULLE STRADE: “PESCARA E’ UNA VORAGINE A CIELO APERTO” - Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Domenico Pettinari e Massimiliano Di Pillo. “L’asfalto ... interrogazione da parte del Vice Sindaco che ci diceva che la pavimentazione ... 🔗abruzzoweb.it