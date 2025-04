Di' a tuo figlio di votare… Così il sindacato sostiene i kompagni all' università

sindacato Usb scende in campo per il rinnovo del Consiglio nazionale degli studenti universitari e fa campagna elettorale per i comunisti di Cambiare Rotta Ilgiornale.it - "Di' a tuo figlio di votare…". Così il sindacato sostiene i kompagni all'università Leggi su Ilgiornale.it IlUsb scende in campo per il rinnovo del Consiglio nazionale degli studenti universitari e fa campagna elettorale per i comunisti di Cambiare Rotta

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Abbiamo rapito tuo figlio". Così i criminali chiedono denaro: come funziona la nuova truffa - Tutto parte da una telefonata su WhatsApp da parte di un numero sconosciuto: la minaccia del rapimento del figlio e poi la richiesta di denaro 🔗ilgiornale.it

Seggiolino Bebeconfort Manga i-Fix: protezione TOP per tuo figlio quando sei in auto - Il seggiolino Bebeconfort Manga i-Fix rappresenta una scelta interessante per chi cerca un prodotto per l’auto capace di tenere in sicurezza il proprio bambino mentre si è alla guida. Non di meno, è disponibile su Amazon a un prezzo di 44,99€, beneficia di uno sconto di 5 € rispetto al prezzo iniziale, offrendo un'opzione competitiva per le famiglie attente al rapporto qualità-prezzo. Prendilo con questo mega sconto Seggiolino Bebeconfort Manga i-Fix, il top per la sicurezza in auto Progettato per bambini con altezza compresa tra 128 e 150 cm e peso tra 22 e 36 kg, questo seggiolino si ... 🔗quotidiano.net

Truffa un anziano: "15000 euro per liberare tuo figlio". Arrestato - AGI - Ventenne in manette per l'ennesima truffa a un anziano. Prima la telefonata di un finto maresciallo dei carabinieri, che ha fatto credere alla vittima che suo figlio, "coinvolto in un incidente stradale", avrebbe dovuto pagare una somma di denaro per scongiurare ulteriori conseguenze. Richiesta di denaro Infatti poco dopo un uomo si è presentato nell'abitazione del pensionato di San Pier Niceto, per riscuotere la somma di 15 mila euro in contanti, richiesti facendo credergli che il figlio era stato trattenuto in caserma in seguito a un incidente stradale. 🔗agi.it