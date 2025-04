Detenuto tenta di aggredire un agente e poi si dà fuoco | paura nel carcere di Avellino

Detenuto si è dato fuoco nel carcere di Bellizzi Irpino, dopo aver aggredito un agente: è ricoverato al Moscati. Il Sappe: "Servono interventi concreti" Leggi su Fanpage.it Unsi è datoneldi Bellizzi Irpino, dopo aver aggredito un: è ricoverato al Moscati. Il Sappe: "Servono interventi concreti"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Detenuto per mafia tenta di aggredire il medico del carcere e si scaglia contro un agente - Detenuto per mafia tenta di aggredire il medico di guardia del carcere di Spoleto e poi si scaglia contro un agente della Penitenziaria che rimane ferito. L'episodio è avvenuto ieri presso la Casa di Reclusione di Spoleto. Si tratta di "un grave episodio di violenza ai danni del personale... 🔗perugiatoday.it

Tenta di impiccarsi in cella, detenuto salvato da agente - Tempo di lettura: < 1 minutoUn detenuto ha tentato il suicidio impiccandosi nel cuore della notte nella sua cella nel carcere di Sant’ Angelo dei Lombardi, ma la polizia penitenziaria se n’è accorta e lo ha salvato. Il detenuto, di origine napoletane, ha pianificato la sua morte tentando di eludere la sorveglianza notturna, scegliendo un orario post-controllo, le 4 del mattino. Per fortuna è intervenuto l’agente della sezione, insospettito dai rumori. 🔗anteprima24.it

Ancora danni alle auto in sosta. Rompe un finestrino senza motivi. Poi tenta di aggredire un agente - Prima ha danneggiato il finestrino di un’auto in sosta, poi ha tentato di aggredire un agente della polizia di Stato. Una 26enne è stata denunciata a piede libero con l’accusa di danneggiamento aggravato, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica, in via Emilia Ospizio, dove le Volanti sono state chiamate ad intervenire per una segnalazione di una donna che aveva danneggiato i vetri di una vettura parcheggiata, per poi darsi immediatamente alla fuga. 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Detenuto tenta di aggredire un agente e poi si dà fuoco: paura nel carcere di Avellino; Detenuto in 41bis tenta di aggredire medico di guardia nell'infermeria, ferito l'agente intervenuto per difenderlo; Detenuto per mafia tenta di aggredire il medico del carcere e si scaglia contro un agente; Sassari, ancora alta tensione in carcere a Bancali: detenuto tenta di sottrarre le chiavi delle celle ad agente di polizia penitenziaria. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Detenuto tenta di aggredire un agente e poi si dà fuoco: paura nel carcere di Avellino - Un detenuto si è dato fuoco nel carcere di Bellizzi Irpino, dopo aver aggredito un agente: è ricoverato al Moscati ... 🔗fanpage.it

Orrore nel carcere di Avellino: detenuto aggredisce agente e poi si da fuoco - Ancora eventi critici presso il carcere di Avellino. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Nella mattinata di ieri”, spiega il vicesegretario per la Campania Marianna Argen ... 🔗msn.com

Carcere di Avellino, detenuto aggredisce agente e si dà fuoco - Un detenuto magrebino ha prima aggredito un agente penitenziario, poi si è dato fuoco. È accaduto nel carcere di Avellino. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo ... 🔗msn.com