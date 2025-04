Derby salvezza | Cheli trascina il San Felice alla vittoria contro il Colombaro

Colombaro1SAN Felice2Colombaro: Tosi, Cornia, Sganzerla (43’st Evangelisti), Acanfora, Gazzotti, Malavasi, Vandelli, Savarese, Sula, Rispoli (43’st Bernardo), Calò (24’st Parisi). A disp: Bruno, Schenetti, Antonioni, Montorsi, Pacilli, Borelli. All. Perziano.SAN Felice: Galeazzi, Gentile, Malavasi, Giovannini, Bagni, Martino, Marconi (39’st Incerti), Pagano, Cheli, Stabellini (33’st De Boni), Ndrejaj (31’st Bernabiti). A disp: Malagoli, Reggiani, Preti, Masuzzo, Frolli, Borghi. All. Verdi.Arbitro: Palombo di RavennaReti: 7’ Sula, 34’ e 37’st CheliNote: ammoniti Ndrejaj, Savarese, Malavasi, Malavasi, Antonioni, Bagni, Cheli, EvangelistiSula illude il Colombaro ma è il San Felice con due gol di Cheli a prendersi il Derby salvezza che tiene in vista i giallorossi (aggancio all’ultimo posto sullo Smile) e lascia gli orange di Perziano quint’ultimi in piena bagarre playout a 90’ dalla fine. Ilrestodelcarlino.it - Derby salvezza: Cheli trascina il San Felice alla vittoria contro il Colombaro Leggi su Ilrestodelcarlino.it 1SAN: Tosi, Cornia, Sganzerla (43’st Evangelisti), Acanfora, Gazzotti, Malavasi, Vandelli, Savarese, Sula, Rispoli (43’st Bernardo), Calò (24’st Parisi). A disp: Bruno, Schenetti, Antonioni, Montorsi, Pacilli, Borelli. All. Perziano.SAN: Galeazzi, Gentile, Malavasi, Giovannini, Bagni, Martino, Marconi (39’st Incerti), Pagano,, Stabellini (33’st De Boni), Ndrejaj (31’st Bernabiti). A disp: Malagoli, Reggiani, Preti, Masuzzo, Frolli, Borghi. All. Verdi.Arbitro: Palombo di RavennaReti: 7’ Sula, 34’ e 37’stNote: ammoniti Ndrejaj, Savarese, Malavasi, Malavasi, Antonioni, Bagni,, EvangelistiSula illude ilma è il Sancon due gol dia prendersi ilche tiene in vista i giallorossi (aggancio all’ultimo posto sullo Smile) e lascia gli orange di Perziano quint’ultimi in piena bagarre playout a 90’ dfine.

