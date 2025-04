Derby d’Italia per un parametro zero | sfida Giuntoli-Marotta per un colpo dalla Premier

Inter e Juve sono impegnate nel finale di stagione ma sino anche sul mercato: obiettivo di entrambe un big che milita in Premier League

Quattro gare ancora e calerà il sipario sul campionato di Serie A. Una stagione lunga ed intensa che fin qui ancora deve dare i primi verdetti. Certo, il Monza è con un piede e mezzo in Serie B ma non aritmeticamente. E così ci sarà da aspettare ancora per capire quale sarà l'epilogo di questo torneo che sta appassionando gli italiani.

Sicuramente grande attenzione è rivolta alla sfida scudetto: negli ultimi anni mai era stata così entusiasmante, con una lotta tra due squadre punto a punto. Il Napoli ha appena effettuato il sorpasso sull'Inter e l'ha staccata, approfittando della doppia caduta dei nerazzurri contro Bologna e Roma.

