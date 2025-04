Derby del Cuore allo ' Scalzone' di Casal di Principe tra 2 scuole del territorio

allo stadio "Angelo Scalzone" di Casal di Principe, dove si è disputato il tanto atteso Derby del Cuore tra l’Istituto Guido Carli e il Liceo Segrè.Sotto un cielo di entusiasmo e. Casertanews.it - Derby del Cuore allo 'Scalzone' di Casal di Principe tra 2 scuole del territorio Leggi su Casertanews.it Una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà si è svolta stamattina (28 aprile)stadio "Angelo" didi, dove si è disputato il tanto attesodeltra l’Istituto Guido Carli e il Liceo Segrè.Sotto un cielo di entusiasmo e.

Ne parlano su altre fonti

Coppa Italia, vendita biglietti derby Milan-Inter: fase Cuore Rossonero - Oggi inizia la fase di vendita Cuore Rossonero per i biglietti del derby Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 🔗pianetamilan.it

Club Fedelissimi. Obiettivo derby: "Solo con il cuore ma noi ci saremo» - "Solo con il cuore, ma ci saremo": i Fedelissimi, con un editoriale sul Fol, lanciano un messaggio alla Robur, in vista della trasferta di domenica a Livorno, vietata ai residenti nella provincia di Siena. "… Una rivalità sentita, piena di colpi di scena – si legge –, sempre attuale anche in quarta serie, perché quando si gioca con il Livorno niente è scritto, niente è scontato, niente è prevedibile. 🔗sport.quotidiano.net

Boninsegna “gioca” il Derby d’Italia: «Il cuore dice sempre Inter, alla Juve non volevo andare. Per la gara di domani prevedo una cosa» - di Redazione JuventusNews24Boninsegna dice la sua sul Derby d’Italia in programma domani sera tra Juve e Inter: le dichiarazioni del doppio ex Roberto Boninsegna, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato così in vista di Juve Inter di domani. BONINSEGNA SU JUVE INTER – «Questa è una partita da tripla, non vedo un favorito netto stavolta: diciamo che in una sfida di questo livello, con tutto ciò che c’è in ballo, può succedere davvero di tutto…. 🔗juventusnews24.com