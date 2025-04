Denunciati i titolari di 7 attività per inquinamento atmosferico provocato da fumi irregolari

inquinamento atmosferico che rappresenta un problema ambientale globale con effetti negativi sulla salute. I militari dei nuclei dipendenti del gruppo carabinieri-forestale di Pescara e del Nipaaf, nelle scorse settimane, hanno effettuato una serie di controlli per contrastare il fenomeno dell'che rappresenta un problema ambientale globale con effetti negativi sulla salute.

