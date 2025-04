Dem? Assenti e impreparati | ignorano i dati su immigrazione e reati

Democratico, le Donne Democratiche ed i Giovani Democratici si siano affrettati nel commentare un evento al quale nemmeno hanno partecipato. Spiace ancor di più che proprio le Donne Democratiche abbiano disertato l’incontro, considerando che il tema centrale era quello. Ilpiacenza.it - «Dem? Assenti e impreparati: ignorano i dati su immigrazione e reati» Leggi su Ilpiacenza.it «Spiace che il Partitoocratico, le Donneocratiche ed i Giovaniocratici si siano affrettati nel commentare un evento al quale nemmeno hanno partecipato. Spiace ancor di più che proprio le Donneocratiche abbiano disertato l’incontro, considerando che il tema centrale era quello.

Le notizie più recenti da fonti esterne

La dem Chiara Braga: "Possiamo vincere in tutte le Regioni" - Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera: neanche il tempo di festeggiare per Emilia-Romagna e Umbria che si torna al voto. Questa volta le Regioni sono sei. Faccia un pronostico. "Possiamo vincere in tutte le regioni". Sul Veneto non sarei così ottimista: c’è la destra dal 1995. "Eppure anche lì si chiude una fase, dopo gli anni di Zaia, e ci sono le condizioni, finalmente, per un approccio diverso su tanti temi che stanno a cuore ai veneti, dal lavoro all’ambiente". 🔗quotidiano.net

I pacifisti, i pro Kiev e i dem. La piazza Babele a sinistra - Alla manifestazione lanciata da Repubblica anche cantanti e attori. Ma quella che va in scena è la confusione totale dell'opposizione 🔗ilgiornale.it

Assalto Dem a Trump: "Indagatelo". Il video clamoroso: "Lui? Ha fatto due miliardi" - La guerra dei dazi e l'ottovolante delle Borse: Donald Trump finisce nel mirino dei Democratici. "Chiediamo alla Sec di indagare per stabilire se l'annuncio dei dazi, che ha provocato il crollo dei mercati e la conseguente parziale ripresa, abbia arricchito esponenti dell'amministrazione e amici ai danni degli americani". è quanto si legge nella lettera inviata da Elizabeth Warren ed altri senatori democratici, tra i quali il leader della minoranza Chuck Schumer, alla Securities and Exchange Commission per chiedere un'inchiesta per stabilire se il presidente Trump abbia commesso insider ... 🔗iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

«Dem? Assenti e impreparati: ignorano i dati su immigrazione e reati». 🔗Approfondimenti da altre fonti