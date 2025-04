Delmastro | Per la Penitenziaria 10 250 nuovi allievi agenti Orgogliosi di questo sforzo titanico per le assunzioni

titanico sforzo per le assunzioni, ossia 10250 allievi agenti finanziati, in due anni e 6 mesi. Se avessero fatto altrettanto i sottosegretari che mi hanno preceduto oggi il sovraffollamento sarebbe di Polizia Penitenziaria, non di detenuti». Lo ha detto Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e responsabile Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia, al termine di una visita da lui svolta oggi al carcere di Sollicciano a Firenze accompagnato da Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, e da Francesco Michelotti, vice coordinatore toscano di Fratelli d’Italia e membro delle commissioni Antimafia e Affari costituzionali della Camera.Parlando di quanto fatto per la Polizia Penitenziaria, Delmastro ha sottolineato i miglioramenti dell’equipaggiamento «tipo i 20. Secoloditalia.it - Delmastro: «Per la Penitenziaria 10.250 nuovi allievi agenti. Orgogliosi di questo sforzo titanico per le assunzioni» Leggi su Secoloditalia.it «Sono molto orgoglioso di aver parlato con le organizzazioni sindacali delper le, ossia 10250finanziati, in due anni e 6 mesi. Se avessero fatto altrettanto i sottosegretari che mi hanno preceduto oggi il sovraffollamento sarebbe di Polizia, non di detenuti». Lo ha detto Andrea, sottosegretario alla Giustizia e responsabile Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia, al termine di una visita da lui svolta oggi al carcere di Sollicciano a Firenze accompagnato da Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, e da Francesco Michelotti, vice coordinatore toscano di Fratelli d’Italia e membro delle commissioni Antimafia e Affari costituzionali della Camera.Parlando di quanto fatto per la Poliziaha sottolineato i miglioramenti dell’equipaggiamento «tipo i 20.

