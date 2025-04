Delitto di Garlasco la madre di Andrea Sempio si rifiuta di rispondere ai carabinieri

madre di Andrea Sempio indagato nella nuova inchiesta sul Delitto di Garlasco, convocata oggi dai carabinieri di Milano nell’ambito dell’ indagine della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, si è astenuta. La donna ha lasciato il Comando provinciale dell’Arma, in via Moscova, senza rilasciare dichiarazioni. La donna ha seguito il consiglio dell’avvocato Massimo Lovati che all’Ansa aveva spiegato: “Ho consigliato alla signora Daniela Ferrari di astenersi”. La donna era stata convocata come persona informata sui fatti. Gli investigatori avrebbero voluto ascoltare su alcuni elementi legati ai movimenti del figlio la mattina del 13 agosto 2007: gli orari degli spostamenti di Andrea Sempio e lo scontrino del posteggio di Vigevano (Pavia) che il ragazzo decise di tenere su suggerimento dei suoi genitori, come ha dichiarato sua madre in una recente intervista televisiva. Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio si rifiuta di rispondere ai carabinieri Leggi su Ilfattoquotidiano.it Era un suo diritto e lo ha esercitato. Daniela Ferrari,diindagato nella nuova inchiesta suldi, convocata oggi daidi Milano nell’ambito dell’ indagine della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, si è astenuta. La donna ha lasciato il Comando provinciale dell’Arma, in via Moscova, senza rilasciare dichiarazioni. La donna ha seguito il consiglio dell’avvocato Massimo Lovati che all’Ansa aveva spiegato: “Ho consigliato alla signora Daniela Ferrari di astenersi”. La donna era stata convocata come persona informata sui fatti. Gli investigatori avrebbero voluto ascoltare su alcuni elementi legati ai movimenti del figlio la mattina del 13 agosto 2007: gli orari degli spostamenti die lo scontrino del posteggio di Vigevano (Pavia) che il ragazzo decise di tenere su suggerimento dei suoi genitori, come ha dichiarato suain una recente intervista televisiva.

