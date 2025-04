Delegazione anglo-scozzese ricorderà la memoria dei partigiani caduti

Ilpiacenza.it - Delegazione anglo-scozzese ricorderà la memoria dei partigiani caduti Leggi su Ilpiacenza.it Nella storia partigiana della nostra provincia è abbastanza noto il contributo del capitano britannico Arcibald D. Mackenzie che, con il nome partigiano di Capitano Mack, divenne vice-comandante della brigata Stella Rossa” e dopo aver guidato la liberazione di Pontedellolio, cadde in uno scontro.

