Dedico ‘Mieloma’ a Papa Francesco la mia composizione inedita che nessuno ha ancora ascoltato Sono sicuro che sorriderebbe | lo rivela Giovanni Allevi

Giovanni Allevi, che ha condiviso con i suoi follower il percorso per curare il mieloma multiplo, tra gli artisti che stanno ricordando in queste ore Papa Francesco e l’importanza del suo Pontificato.Il pensiero va alla prima volta che Allevi ha visto il Papa. “Quella volta c’erano migliaia di giovani. – ha detto a Il Corriere della Sera – Io, col cuore in gola, avevo appena finito il mio momento al pianoforte, quando mi dissero che avrei potuto incontrare Francesco di persona. Ricordo la stretta forte delle mani, il senso di familiarità, il suo sorriso limpido. Ho solo un rimpianto: avrei voluto abbracciarlo e non l’ho fatto. Ero giovane, non avevo capito che certe volte è bene seguire il cuore fino in fondo”.Se lo avesse davanti Allevi gli dedicherebbe “una composizione inedita: l’Adagio dal concerto MM22 per violoncello e orchestra che ho composto in ospedale, sulle note del nome ‘Mieloma’, la mia malattia. Ilfattoquotidiano.it - “Dedico ‘Mieloma’ a Papa Francesco, la mia composizione inedita che nessuno ha ancora ascoltato. Sono sicuro che sorriderebbe”: lo rivela Giovanni Allevi Leggi su Ilfattoquotidiano.it C’è anche il maestro, che ha condiviso con i suoi follower il percorso per curare il mieloma multiplo, tra gli artisti che stanno ricordando in queste oree l’importanza del suo Pontificato.Il pensiero va alla prima volta cheha visto il. “Quella volta c’erano migliaia di giovani. – ha detto a Il Corriere della Sera – Io, col cuore in gola, avevo appena finito il mio momento al pianoforte, quando mi dissero che avrei potuto incontraredi persona. Ricordo la stretta forte delle mani, il senso di familiarità, il suo sorriso limpido. Ho solo un rimpianto: avrei voluto abbracciarlo e non l’ho fatto. Ero giovane, non avevo capito che certe volte è bene seguire il cuore fino in fondo”.Se lo avesse davantigli dedicherebbe “una: l’Adagio dal concerto MM22 per violoncello e orchestra che ho composto in ospedale, sulle note del nome, la mia malattia.

