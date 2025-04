Deciso come il viola elegante come il bordeaux E decisamente non solo autunnale Il melanzana è il colore di tendenza per le unghie ora

unghie primavera più amate del 2025, e non è il classico pastello o nude. Le unghie color melanzana “sconfinano” dall’autunno e sembrano essere la scelta beauty più raffinata e di carattere per la nuova stagione. Scuro quanto basta, con sfumature che spaziano dal viola prugna al bordeaux più intenso, il melanzana conquista per la sua capacità di adattarsi a ogni stile e carnagione, diventando un must assoluto nelle manicure di tendenza. Che sia smalto tradizionale o gel. unghie di tendenza 2025: 5 idee protagoniste dell’anno X unghie colore melanzana: il passepartout per la primaveramelanzana era relegato alle stagioni fredde? Non più. Iodonna.it - Deciso come il viola, elegante come il bordeaux. E decisamente non solo autunnale. Il melanzana è il colore di tendenza per le unghie, ora Leggi su Iodonna.it C’è una tonalità di smalto che si sta facendo largo tra le tendenzeprimavera più amate del 2025, e non è il classico pastello o nude. Lecolor“sconfinano” dall’autunno e sembrano essere la scelta beauty più raffinata e di carattere per la nuova stagione. Scuro quanto basta, con sfumature che spaziano dalprugna alpiù intenso, ilconquista per la sua capacità di adattarsi a ogni stile e carnagione, diventando un must assoluto nelle manicure di. Che sia smalto tradizionale o gel.di2025: 5 idee protagoniste dell’anno X: il passepartout per la primaveraera relegato alle stagioni fredde? Non più.

