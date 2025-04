Daspo per aver aggredito il titolare del kebab | la sera lo trovano al bar

titolare dell'Istanbul Kebap di via Roma a Treviso. Autore dell'aggressione dello scorso 13 aprile ai danni del commerciante di origini turche, il 30enne straniero era stato sanzionato con. Trevisotoday.it - Daspo per aver aggredito il titolare del kebab: la sera lo trovano al bar Leggi su Trevisotoday.it Non si riesce a tenere sotto controllo il 30enne magrebino che, ormai da diverse settimane, perseguita ildell'Istanbul Kebap di via Roma a Treviso. Autore dell'aggressione dello scorso 13 aprile ai danni del commerciante di origini turche, il 30enne straniero era stato sanzionato con.

