Darmian a Mediaset: «Brutta sconfitta, non dobbiamo mollare! Guardiamo avanti perché.» Le parole del difensore nerazzurroL’Inter di Simone Inzaghi subisce la terza sconfitta di fila, dopo il ko contro il Bologna e la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Questa volta, la squadra nerazzurra è stata battuta in casa dalla Roma, pregiudicando anche la possibilità di conquistare lo Scudetto. Ai microfoni di Sport Mediaset, Matteo Darmian ha commentato la sconfitta contro i giallorossi. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «È stata una Brutta sconfitta, ma non dobbiamo mollare. dobbiamo guardare avanti perché abbiamo obiettivi importanti»» Internews24.com Internews24.com - Darmian a Mediaset: «Brutta sconfitta, non dobbiamo mollare! Guardiamo avanti perché…» Leggi su Internews24.com : «, nonperché.» Le parole del difensore nerazzurroL’Inter di Simone Inzaghi subisce la terzadi fila, dopo il ko contro il Bologna e lanella semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Questa volta, la squadra nerazzurra è stata battuta in casa dalla Roma, pregiudicando anche la possibilità di conquistare lo Scudetto. Ai microfoni di Sport, Matteoha commentato lacontro i giallorossi. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «È stata una, ma nonguardareperché abbiamo obiettivi importanti»» Internews24.com

