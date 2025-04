Dare a Roma ciò che è di Roma Tajani | Parte da qui la spinta per la pace e il dialogo in Occidente

Uno scatto, due uomini, il destino del mondo: Donald Trump e Volodymyr Zelensky, nella Basilica di San Pietro, intenti a parlarsi di pace. «Credo che stavolta ci sia la volontà di concludere», afferma il ministro degli Esteri e vicepremier azzurro Antonio Tajani, in un'intervista al Messaggero. Tuttavia, avverte, «la palla è nel campo della Russia», resta da vedere quale direzione vorrà prendere Vladimir Putin.

Roma si prende la scena che merita

Il ministro sottolinea il valore simbolico della scena: «Trasmette l'idea della centralità di Roma e dell'universalità della Chiesa». Roma, aggiunge, ha dato prova di un'efficienza straordinaria, riconosciuta a livello mondiale: «Mi sono arrivati molti messaggi di congratulazioni per la nostra capacità gestionale da Parte di capi di Stato, di governo, sovrani e diplomatici».

