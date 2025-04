Danza presentata la 34esima edizione della Settimana spoletina

presentata la 34esima Settimana internazionale della Danza, che si svolgerà a Spoleto dal 29 aprile al 3 maggio. Un ricco programma accompagna l'edizione 2025 dell'evento.Spettacolo d’apertura “Il mio primo Debussy”L'edizione 2025 sarà aperta dallo spettacolo “Il mio primo Debussy”. Perugiatoday.it - Danza, presentata la 34esima edizione della Settimana spoletina Leggi su Perugiatoday.it lainternazionale, che si svolgerà a Spoleto dal 29 aprile al 3 maggio. Un ricco programma accompagna l'2025 dell'evento.Spettacolo d’apertura “Il mio primo Debussy”L'2025 sarà aperta dallo spettacolo “Il mio primo Debussy”.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Marche, presentata l’edizione 2025 della festa di scienza e filosofia in tandem con l’Umbria - E’ giunta alla quattordicesima edizione la ‘Festa di Scienza e di Filosofia. Virtute e Canoscenza’ dedicata a ‘Intelligenze; Circolarità; Avvenire’ in programma dal 10 al 13 aprile tra Foligno e Fabriano, città che per il terzo anno consecutivo fa parte del progetto lanciato ormai 14 anni fa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Filosofia e scienza in un festival “Una bella occasione di riflessione e approfondimento scientifico e filosofico ricco di proposte e progettualità – sottolinea l’assessore alla Cultura Chiara Biondi alla presentazione di oggi nella sede regionale – In ... 🔗lapresse.it

Tennis, presentata la 48° edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 "Città di Firenze" - II Circolo del Tennis Firenze 1898 torna ad ospitare la 48 edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 "Città di Firenze"(14-21 aprile) Presentata la 48° edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 "Città di Firenze" La 48 edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 🔗ilgiornaleditalia.it

Sora, premio teatrale "Bruno Sardellitti": presentata la terza edizione - Nei giorni scorsi presso la sala consiliare del Comune di Sora ha fatto da cornice alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Premio Teatrale "Bruno Sardellitti". L'evento, organizzato dall'Associazione ImpresArte, anche per quest'anno coinvolge attivamente... 🔗frosinonetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Danza, presentata la 34esima edizione della Settimana spoletina; Presentata l'edizione 2025 del Mittelfest, il festival dei tabù; Miss Livorno, Arianna Bini è la più bella della città. 🔗Ne parlano su altre fonti

La danza mondiale sul palco del 'Menotti' - Cresce l'attesa per la 34esima edizione dell'International ... ballerini stranieri Cresce l'attesa per la 34ª edizione dell'International Dance Competition Spoleto, uno dei più prestigiosi concorsi di ... 🔗spoletonline.com

Presentata l'edizione 2025 del Mittelfest, il festival dei tabù - 29 progetti artistici da 15 paesi per sondare i confini dei nostri tabù. In scena dal 18 al 27 luglio. È Mittelfest, che torna per la sua 34esima edizione a Cividale del Friuli, punto di riferimento p ... 🔗rainews.it