Danni causati dal maltempo c’è tempo fino al 30 giugno per fare richiesta di contributo

Danni all'abitazione principale a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024 nel territorio comunale di Modena possono chiedere un primo contributo per il ripristino fino a un massimo di 5mila. Il sostegno economico, come previsto dall'ordinanza del Capo dipartimento Protezione civile, si può richiedere solo per l'abitazione nella quale la famiglia vive abitualmente e continuativamente per ripristinare i Danni causati da allagamento, movimenti franosi e smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile.In particolare, è possibile richiedere il contributo per il ripristino, anche parziale, dei Danni all'abitazione principale o alle sue pertinenze; per il ripristino di aree e fondi esterni necessari per accedere all'abitazione; per interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall'abitazione e dalla relativa area esterna; per sostituire, riparare o acquistare beni mobili che erano collocati all'interno dell'abitazione e che siano stati distrutti o danneggiati; per sostituire o ripristinare gli impianti di erogazione di servizi essenziali (acqua, gas, corrente elettrica, impianti idrici e fognari) presenti all'interno delle pertinenze dell'abitazione principale anche se quest'ultima non ha subito direttamente Danni.

