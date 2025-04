Dandadan | il trailer della seconda stagione svela il suo scontro più importante

stagione 2 di Dandadan svela i suoi archi con un nuovo trailer. L’anime uscirà il 3 luglio 2025 e continuerà l’arco della Casa Maledetta. Inoltre, il trailer ha anche confermato che la serie adatterà l’arco dell’Occhio Malvagio. La stagione 1 si è conclusa con un enorme cliffhanger, svelando la stanza segreta della Casa Maledetta. L’arco introduce anche Jiji, cotta d’infanzia di Momo e uno dei personaggi principali della serie. Jiji vive temporaneamente a casa di Momo dopo che i suoi genitori sono stati ricoverati in ospedale. Jiji sapeva che il motivo per cui la sua famiglia stava affrontando tante difficoltà era uno spirito maligno che si aggirava nella casa.Poiché i poteri di Seiko funzionano solo a Kamigoe City, la donna manda Momo a occuparsi dello spirito, sapendo che la nipote è pienamente in grado di gestire il compito. Nerdpool.it - Dandadan: il trailer della seconda stagione svela il suo scontro più importante Leggi su Nerdpool.it L’attesissima2 dii suoi archi con un nuovo. L’anime uscirà il 3 luglio 2025 e continuerà l’arcoCasa Maledetta. Inoltre, ilha anche confermato che la serie adatterà l’arco dell’Occhio Malvagio. La1 si è conclusa con un enorme cliffhanger,ndo la stanza segretaCasa Maledetta. L’arco introduce anche Jiji, cotta d’infanzia di Momo e uno dei personaggi principaliserie. Jiji vive temporaneamente a casa di Momo dopo che i suoi genitori sono stati ricoverati in ospedale. Jiji sapeva che il motivo per cui la sua famiglia stava affrontando tante difficoltà era uno spirito maligno che si aggirava nella casa.Poiché i poteri di Seiko funzionano solo a Kamigoe City, la donna manda Momo a occuparsi dello spirito, sapendo che la nipote è pienamente in grado di gestire il compito.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dandadan, il nuovo trailer per la seconda stagione svela a che punto della storia siamo - L'acclamata serie di Shonen Jump ha un nuovissimo trailer per l'attesissima seconda stagione, che adatta ufficialmente due degli archi narrativi più amati della saga. Dandadan si prepara a scuotere ancora una volta gli schermi: la seconda stagione adatterà gli archi narrativi "Cursed House" ed "Evil Eye", promettendo paranormale ad alta tensione ed emozioni sopra le righe. Prima dell'arrivo ufficiale su Netflix e Crunchyroll il 3 luglio 2025, viene confermata anche un'anteprima cinematografica esclusiva negli USA che accenderà l'entusiasmo dei fan più impazienti. 🔗movieplayer.it

Twisted Metal | Il trailer della seconda stagione - Peacock ha condiviso in rete il trailer della seconda stagione di Twisted Metal, la serie tv ispirata al famoso videogame. Il lancio del trailer è arrivato in corrispondenza del lancio nelle sale USA di Captain America: Brave New World, il film Marvel che vede come protagonista Anthony Mackie, interprete principale in Twisted Metal. Il breve video offre uno sguardo al nuovo villain Calypso – interpretato da Anthony Carrigan – ma anche un’anticipazione del look offerto ad Axel, personaggio fortemente voluto dai fan del videogioco originale. 🔗universalmovies.it

Andor: La rivoluzione dei ribelli inizia nel primo trailer della seconda stagione - Disney+ ha svelato il primo trailer e il poster ufficiali della seconda e ultima stagione di Andor, la serie di Star Wars che racconta i fatti precedenti a Rogue One. 🔗comingsoon.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

DANDADAN: nuovo trailer per la seconda stagione; Dandadan, il nuovo trailer per la seconda stagione svela a che punto della storia siamo; DanDaDan: Stagione 2 si mostra finalmente nel trailer ufficiale, che conferma la data di uscita su Netflix; La seconda stagione di DanDaDan ha una data ufficiale! Il nuovo sorprendente trailer. 🔗Cosa riportano altre fonti

DanDaDan: Stagione 2 si mostra finalmente nel trailer ufficiale, che conferma la data di uscita su Netflix - DanDaDan: Stagione 2 ha una data di uscita confermata su Netflix, come riferito anche dal trailer ufficiale che potete vedere qui sotto, e che mostra anche qualche primo scorcio sulle nuove avventure ... 🔗msn.com

Dandadan, il nuovo trailer per la seconda stagione svela a che punto della storia siamo - Dandadan si prepara a scuotere ancora una volta gli schermi: la seconda stagione adatterà gli archi narrativi "Cursed House" ed "Evil Eye", promettendo paranormale ad alta tensione ed emozioni sopra l ... 🔗msn.com

DanDaDan Stagione 2, il trailer spoilera un grande combattimento - La tanto attesa seconda stagione di DanDaDan svela i suoi archi narrativi con un nuovo trailer. L’anime debutterà il 3 luglio 2025, proseguendo con l'Arco ... 🔗anime.icrewplay.com