Dampyr | la spiegazione del finale del film

Dampyr: la spiegazione del finale del film

Sebbene il finale di Dampyr lasci ampio spazio a un potenziale sequel, il film Bonelli Entertainment offre una spiegazione soddisfacente per la sua trama centrale. Dampyr è ambientato durante la guerra dei Balcani degli anni '90. A grandi linee, il film racconta di un gruppo di soldati che si scontra suo malgrado con dei mostri misteriosi in un villaggio abbandonato. Credendoli vampiri, il capo dell'unità, Kurjack, chiede aiuto a un "cacciatore di vampiri" locale di nome Harlan Draka. Harlan è uno scettico cinico che finge di dare la caccia ai vampiri per poter truffare gli ingenui abitanti del posto, ma Kurjack ha la sensazione che le creature viste nel villaggio siano minacce soprannaturali molto reali. I protagonisti vengono poi assediati dai vampiri e Harlan scopre che la sua identità di cacciatore di vampiri potrebbe non essere una menzogna, dopotutto.

