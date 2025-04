Dall’agricoltura rigenerativa alla skincare | abbiamo visitato il Giardino Scientifico dove nascono le creme di Comfort Zone Il fondatore | Abbiamo due case la nostra pelle e il nostro pianeta

Comfort Zone (scritto proprio così, tra parentesi) la linea per la cura della pelle del Gruppo Davines. Una realtà nata in Italia specializzata in formulazioni e trattamenti altamente performanti con una forte attenzione alla sostenibilità, sia nel processo produttivo che nella scelta degli ingredienti, tra cui alcuni provenienti Dall’agricoltura biologica rigenerativa. Ilfattoquotidiano.it - Dall’agricoltura rigenerativa alla skincare: abbiamo visitato il Giardino Scientifico dove nascono le creme di Comfort Zone. Il fondatore: “Abbiamo due case la nostra pelle e il nostro pianeta” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ci sono molti falsi miti sull’adottare abitudini di vita più sostenibili, specialmente per quanto riguarda la cura di sé. Che i prodotti monodose (virali su TikTok) siano una necessità, nonostante lo spreco che provocano, per esempio, o che non saranno di certo i nostri singoli acquisti, da soli, a salvare il mondo. Ma soprattutto, è radicata l’idea che bisogna per forza fare un compromesso al ribasso, dimenticandosi delle performance e dell’effetto finale: che “naturale”, insomma, significhi più blando e meno efficace.Coniugare sostenibilità, ricerca e risultati invece è la missione di(scritto proprio così, tra parentesi) la linea per la cura delladel Gruppo Davines. Una realtà nata in Italia specializzata in formulazioni e trattamenti altamente performanti con una forte attenzionesostenibilità, sia nel processo produttivo che nella scelta degli ingredienti, tra cui alcuni provenientibiologica

