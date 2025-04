Dalla luce di Raffaello all’ombra di Caravaggio | visita guidata a Brera

Brera, una delle più prestigiose gallerie d’arte d’Europa. Un percorso che attraversa secoli di pittura, dai maestri del Trecento fino all’iconico Bacio di Hayez, simbolo intramontabile del Romanticismo.Ammireremo il Cristo Morto di. Milanotoday.it - Dalla luce di Raffaello all’ombra di Caravaggio: visita guidata a Brera Leggi su Milanotoday.it Un viaggio affascinante tra i capolavori della Pinacoteca di, una delle più prestigiose gallerie d’arte d’Europa. Un percorso che attraversa secoli di pittura, dai maestri del Trecento fino all’iconico Bacio di Hayez, simbolo intramontabile del Romanticismo.Ammireremo il Cristo Morto di.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Going Underground, intervista alla regista Lisa Bosi: “I Gaznevada? Sono stati luce e ombra” - Il documentario racconta la parabola degli "invincibili guardiani della libertà del mondo", il più importante gruppo italiano punk e new wave degli anni Settanta e Ottanta. In sala il 24, 25 e 26 febbraio con Wanted Cinema. Bologna, anni Settanta. Quando per acquistare un vinile di un gruppo che non si conosceva bisognava scrutare più e più volte la copertina. Gli anni del movimento del Settantasette, dei Ramones e dei fumetti di Andrea Pazienza. 🔗movieplayer.it

Caravaggio: un viaggio tra i capolavori del ‘maestro della luce’ nelle Chiese di Roma - Roma custodisce tesori artistici e culturali immensi, spesso sconosciuti agli stessi suoi abitanti. In quanti, ad esempio, sanno che in alcuni luoghi della città è possibile ammirare gratuitamente e senza fare estenuanti file alcune opere del grande Caravaggio? La capitale conserva ben 23 tele di Michelangelo Merisi, passato alla storia come Caravaggio, appunto: la maggior parte è custodita in musei e gallerie d’arte, ma ce ne sono 6 fruibili in alcuni luoghi di culto aperti al pubblico. 🔗funweek.it

Gli Orbitlane Tornano con “Guidance”: Un Viaggio Musicale tra Luce e Ombra - Gli Orbitlane sono tornati con “Guidance”, il loro nuovo singolo che mescola atmosfere eteree e morbide a esplosioni di intensità pura. Un brano dinamico che alterna momenti di sospensione e voci limpide e evocative a sfuriate di screaming acido e growl profondi, il tutto avvolto da un midtempo post-metalcore che richiama lo stile di band come Architects, Bad Omens e Sleep Token. “Guidance”, Il Nuovo Singolo degli Orbitlane Gli Orbitlane, la promettente band metalcore veneziana, fanno il loro ritorno con un nuovo singolo che promette di colpire nel profondo: “Guidance”. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dalla luce di Raffaello all’ombra di Caravaggio: visita guidata a Brera; Federico Barocci e l'emozione quotidiana del sacro; Il percorso artistico e l’eredità di Caravaggio in mostra a Catania; Musei Vaticani. Caravaggio. Il pianto e la luce della grazia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Caravaggio - Martirio di San Matteo - La luce nella tela è ... mentre la folla nell'ombra fugge terrorizzata. Caravaggio inserì il suo autoritratto tra i personaggi, ispirandosi a Raffaello e Leonardo, rendendosi testimone oculare ... 🔗skuola.net

Caravaggio. Tra luce e ombra - "Caravaggio. Tra luce e ombra" è dedicato alla figura del più grande pittore del tardo Rinascimento, l'artista che più di tutti ha rivoluzionato la pittura e lo sguardo contemporaneo. La mostra-evento ... 🔗itinerarinellarte.it

La Resurrezione di Cristo nell’arte: a confronto Piero Della Francesca, Raffaello e Caravaggio - E quella carne, Raffaello la dipinge in un modo, Piero della Francesca in un altro, Caravaggio confida di più sul colore e sul contrasto tra luce ed ombra. Ovviamente ogni epoca mette in risalto un ... 🔗sanfrancescopatronoditalia.it