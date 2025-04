Dalla difesa al tessile ma non solo L’occasione del vertice Meloni-Erdogan

solo 24 ore di sosta per Giorgia Meloni prima di dare continuità agli incontri diplomatici post esequie di Papa Francesco e rituffarsi ancora nella politica estera, che presenta precisi riflessi nelle dinamiche industriali interne, visti i rilevanti numeri che riguardano le relazioni tra Roma e Ankara. Il vertice italo-turco di martedì se da un lato segna un'altra significativa tappa del rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi, dall'altro si inserisce in un momento forse decisivo per le sorti della guerra in Ucraina e per la progettazione di futuri intrecci in Africa, viste le politiche turche in Libia e la presenza italiana con il Piano Mattei.Il progresso della cooperazionePunto di partenza è il trend che racconta il progresso costante della cooperazione tra Italia e Turchia, rappresentato dal volume dei numeri.

