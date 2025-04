Dalla clausura dei cardinali alla fumata bianca i segreti del Conclave

Conclave per l'elezione del nuovo Papa successore di Francesco. Le modalità di svolgimento sono stabilite nella Costituzione Apostolica "Universi Dominici Gregis" di Giovanni Paolo II del 1996, poi aggiornata nel 2013 da Benedetto XVI pochi giorni prima della rinuncia. Queste le tappe e le regole principali dell'elezione.La messa, la processione e i controlli alla Cappella SistinaPer l`inizio del Conclave tutti i cardinali elettori prenderanno parte alla Messa votiva "pro eligendo Papa", possibilmente il mattino. Nel pomeriggio dello stesso giorno, Dalla Cappella Paolina del Palazzo Apostolico i cardinali si recheranno in solenne processione, invocando col canto del "Veni Creator" l`assistenza dello Spirito Santo, alla Cappella Sistina, dove si svolgerà l`elezione, un luogo che resterà "assolutamente riservato fino alla avvenuta elezione".

