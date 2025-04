Dal sogno alla paura | la storia di Vladic fotografo con autismo vittima di un furto

Vladic Ciccotosto, giovane fotografo abruzzese di 28 anni, si è recato ieri a Roma per effettuare uno shooting fotografico come di consueto ma non si sarebbe mai immaginato tutto questo.Partito dall’Abruzzo a bordo di un Gaspari Bus diretto a Tiburtina, Vladic aveva bisogno di un accessorio per la sua macchina fotografica. Così ha preso un treno regionale fino alla stazione di Roma Trastevere.Intorno alle 13:00, appena sceso dal treno ed uscito dalla stazione, si è diretto alla fermata del tram per prendere la linea 3. Qui è stato avvicinato da un uomo che lo ha avvertito che la linea era stata soppressa, invitandolo a rientrare in stazione per controllare il tabellone partenzearrivi.Insieme si sono diretti verso l’interno della stazione.Una volta dentro, il truffatore ha messo in atto un collaudato trucco: ha posto su Vladic un liquido bianco dall’odore nauseante, simile a un escremento di piccione, facendogli notare la macchia. Romadailynews.it - Dal sogno alla paura: la storia di Vladic, fotografo con autismo vittima di un furto Leggi su Romadailynews.it Ciccotosto, giovaneabruzzese di 28 anni, si è recato ieri a Roma per effettuare uno shooting fotografico come di consueto ma non si sarebbe mai immaginato tutto questo.Partito dall’Abruzzo a bordo di un Gaspari Bus diretto a Tiburtina,aveva bidi un accessorio per la sua macchina fotografica. Così ha preso un treno regionale finostazione di Roma Trastevere.Intorno alle 13:00, appena sceso dal treno ed uscito dstazione, si è direttofermata del tram per prendere la linea 3. Qui è stato avvicinato da un uomo che lo ha avvertito che la linea era stata soppressa, invitandolo a rientrare in stazione per controllare il tabellone partenzearrivi.Insieme si sono diretti verso l’interno della stazione.Una volta dentro, il truffatore ha messo in atto un collaudato trucco: ha posto suun liquido bianco dall’odore nauseante, simile a un escremento di piccione, facendogli notare la macchia.

