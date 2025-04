Dal 23 maggio Live Stadi 2024 il nuovo live album di Ultimo

maggio Ultimo live Stadi 2024, il live album di Ultimo, che racchiude la set list completa del tour Ultimo Stadi 2024 – La Favola continuaà, distribuito da Believe, sotto etichetta indipendente Ultimo Records. Un progetto ambizioso – in preorder da oggi – che, a soli due mesi all’inizio del prossimo tour negli Stadi, consolida ulteriormente il legame del cantautore con il suo pubblico e con la dimensione live.L’annuncio sui social arriva a poco più di una settimana dalla release del singolo Bella davvero, già presente nelle posizioni più alte delle principali classifiche di streaming, che apre la tracklist di questo album seguito da tutti i brani presenti in scaletta dell’Ultimo tour, fino alla closing track La parte migliore di me, pubblicata a novembre in occasione della nascita di suo figlio. Unlimitednews.it - Dal 23 maggio “Live Stadi 2024”, il nuovo live album di Ultimo Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Uscirà il prossimo 23, ildi, che racchiude la set list completa del tour– La Favola continuaà, distribuito da Believe, sotto etichetta indipendenteRecords. Un progetto ambizioso – in preorder da oggi – che, a soli due mesi all’inizio del prossimo tour negli, consolida ulteriormente il legame del cantautore con il suo pubblico e con la dimensione.L’annuncio sui social arriva a poco più di una settimana dalla release del singolo Bella davvero, già presente nelle posizioni più alte delle principali classifiche di streaming, che apre la tracklist di questoseguito da tutti i brani presenti in scaletta dell’tour, fino alla closing track La parte migliore di me, pubblicata a novembre in occasione della nascita di suo figlio.

