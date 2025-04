Dal 2 maggio farmaci con ticket suppletivo | le nuove regole e come richiedere le esenzioni

maggio prossimo, vedrà l’introduzione di ticket suppletivo su ogni ricetta. I pazienti dovranno in particolare versare un surplus 2,20 euro qualora. Ilpiacenza.it - Dal 2 maggio farmaci con ticket suppletivo: le nuove regole e come richiedere le esenzioni Leggi su Ilpiacenza.it La Deliberazione della Giunta Regionale del 24 marzo scorso ha stabilito una misura di compartecipazione alla spesa farmaceutica che, a partire dal 2prossimo, vedrà l’introduzione disu ogni ricetta. I pazienti dovranno in particolare versare un surplus 2,20 euro qualora.

Ne parlano su altre fonti

Ticket sui farmaci da maggio: come funzionano, i costi, chi deve pagarli e chi no - L'annuncio del presidente dell'Emilia Romagna Michele de Pascale. Chiesta la compartecipazione dei cittadini con un prezzo che va da un minimo di 2,20 euro per confezione di medicinale a un massimo di 4 euro per ricetta 🔗ilrestodelcarlino.it

Dal 2 maggio la riforma dei ticket sanitari: come cambia il costo dei farmaci in Emilia Romagna - Ecco la nostra guida agli acquisti con Achille Gallina Toschi, presidente regionale di Federfarma. Maggiorazione di 2,20 euro a confezione valida solo per i medicinali di classe A, quelli mutuabili 🔗ilrestodelcarlino.it

Arrivano i ticket sui farmaci: dal 2 maggio 2.20 euro a confezione, 4 euro al massimo a ricetta - Un contributo richiesto sull’acquisto dei farmaci, con le fasce più vulnerabili, per reddito o patologia, comunque esentate per quanto riguarda i farmaci correlati alla patologia, secondo quanto attestato dal medico mediante la prescrizione. Partirà dal 2 maggio 2025 la riforma dei... 🔗parmatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dal 2 maggio farmaci con ticket suppletivo: le nuove regole e come richiedere le esenzioni; Ticket farmaci. Riforma Emilia-Romagna: cosa cambia e quanto costeranno i medicinali dal 2 maggio; Dal 2 maggio la riforma dei ticket sanitari: come cambia il costo dei farmaci in Emilia Romagna; Dal 2 maggio 2025 i nuovi ticket sui farmaci.. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dal 2 maggio farmaci con ticket suppletivo: le nuove regole e come richiedere le esenzioni - Il presidente di Federfarma Piacenza Roberto Laneri: «Raccomando a chiunque abbia dubbi circa il proprio status d’esente di operare le opportune verifiche nel Fascicolo sanitario elettronico» ... 🔗ilpiacenza.it

Ticket sanitario su farmaci e ricette dal 2 maggio, Laneri (Federfarma) “Verificare eventuali esenzioni” - La Deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 24 marzo scorso ha stabilito una misura di compartecipazione alla spesa farmaceutica che, a partire dal ... 🔗piacenzasera.it

Ticket farmaci. Riforma Emilia-Romagna: cosa cambia e quanto costeranno i medicinali dal 2 maggio - Dal 2 maggio entra in vigore la riforma dei ticket sanitari in Emilia-Romagna che introduce un contributo supplementare per l’acquisto dei farmaci mutuabili che varia in base al numero di confezioni p ... 🔗farmacista33.it