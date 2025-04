Da Rimini alla mitica Samarcanda in moto alla scoperta di culture paesaggi e storie uniche

moto, ripercorreranno la storica via della seta per arrivare fino alla mitica Samarcanda. Per Carlo Cicchetti, 51enne in sella a una Bmw Gs 1200; Alberto Tanesini, 55enne in sella a una Honda Africa Twin; Gaetano. Riminitoday.it - Da Rimini alla mitica Samarcanda in moto alla scoperta di culture, paesaggi e storie uniche Leggi su Riminitoday.it E' pronta a partire l'avventura di sei centauri riminesi che, in sella alle loro, ripercorreranno la storica via della seta per arrivare fino. Per Carlo Cicchetti, 51enne in sella a una Bmw Gs 1200; Alberto Tanesini, 55enne in sella a una Honda Africa Twin; Gaetano.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Violento incidente frontale in moto, paura per un 17enne di Rimini - Rimini, 22 febbraio 2025 – Un urto violentissimo, tremendo, ma per fortuna senza conseguenze mortali. Grande paura per un riminese di 17 anni, neopatentato, protagonista dell’incidente in moto avvenuto oggi, nel primo pomeriggio, a Coriano, in via San Salvatore. Il 17enne, in uscita da una curva, ha perso il controllo della sua moto, una Yamaha 125, è finito contro un furgone Mercedes Vito, sfondando il parabrezza per poi essere sbalzato sul tetto del veicolo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Moto Guzzi rinnova la mitica V7 Sport - ROMA (ITALPRESS) – Moto Guzzi rinnova la gamma della V7. Dopo il salto epocale del 2021, con l’introduzione del motore di 850 centimetri cubici, propone ora novità di rilievo sia sul fronte stilistico che dell’equipaggiamento tecnico e si amplia riportando alla luce un nome mitico: accanto alle già note V7 Stone e V7 Special fa infatti il proprio debutto la nuova Moto Guzzi V7 Sport, la più tecnologicamente avanzata di sempre. 🔗unlimitednews.it

"Abbiamo ricevuto il suo curriculum", ma è l'ennesima truffa: molte vittime anche a Rimini, ecco come funziona - "Da qualche settimana stiamo ricevendo segnalazioni da persone che ricevono diverse telefonate da numeri di cellulare che potrebbero sembrare innocui dato che il prefisso è italiano, la voce pacata, con un linguaggio corretto, a primo impatto potrebbe non sembrare registrata, deviando dal... 🔗riminitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Da Rimini alla mitica Samarcanda in moto alla scoperta di culture, paesaggi e storie uniche. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bimota KB998 Rimini, al via dal 9 aprile le vendite della moto derivata dalla WorldSBK - «Ci siamo concentrati sulla produzione della KB998 Rimini subito dopo aver terminato la realizzazione delle moto per il campionato. Le stesse persone che hanno realizzato le moto da corsa sono ... 🔗motori.ilmessaggero.it