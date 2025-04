Da Red Ronnie a Jo Squillo | Festa del Marea a Taormina

Festa del Mare a Taormina. Giovedì 1 maggio a Mazzeo si celebrerà la Bandiera Blu con una giornata speciale tra emozione e spettacolo,Al mattino, dalle 11,30 alle 14,30, l’area attrezzata in spiaggia si trasformerà in uno spazio di Festa con musica, intrattenimento e giochi per i più. Messinatoday.it - Da Red Ronnie a Jo Squillo: Festa del Marea a Taormina Leggi su Messinatoday.it del Mare a. Giovedì 1 maggio a Mazzeo si celebrerà la Bandiera Blu con una giornata speciale tra emozione e spettacolo,Al mattino, dalle 11,30 alle 14,30, l’area attrezzata in spiaggia si trasformerà in uno spazio dicon musica, intrattenimento e giochi per i più.

Approfondimenti da altre fonti

Jo Squillo in un letto d’ospedale: “È andato tutto bene”, c’è preoccupazione per il motivo dell’operazione - È tanta la preoccupazione per le condizioni di salute di Jo Squillo. La cantante ha condiviso sui social un video in cui è distesa su un letto d'ospedale dopo un'operazione di cui al momento non si conoscono i dettagli.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Jo Squillo infiamma il secondo corso - "Il Carnevale deve essere una gioia e questa è una piazza meravigliosa: grazie Pietrasanta per avermi invitato!". Sono le 15 quando sul palco di piazza Matteotti irrompe Jo Squillo, accompagnata alla consolle dalla figlia adottiva Michelle e dalle scatenate ballerine Viola e Valentina. Il pubblico è in visibilio: la cantante, 62 anni ma con un’energia e un look invidiabile, ieri è stata la madrina del secondo corso del Carnevale di Pietrasanta 2025 raccogliendo il testimone lasciato domenica scorsa dal comico livornese Paolo Ruffini. 🔗lanazione.it

A Cesenatico con Red Ronnie, Roberto Mercadini e Filippo Nardi - A Cesenatico con Red Ronnie, Roberto Mercadini e Filippo Nardi Cento eventi, cento serate, un’estate di spettacoli all’hotel Custodisca e nel Giardino Mondani Un’esplosione di cultura e spettacolo illuminerà le notti di Cesenatico grazie al nuovo hotel Custodisca, che propone un calendario ricco di eventi con protagonisti d’eccezione. Ad arricchire l’atmosfera, nel Giardino Mondani, si potrà ammirare il suggestivo Mandala Elettromeccanico, un’opera unica in Italia realizzata dall’artista berlinese Florian Goerlitz. 🔗bollicinevip.com

Cosa riportano altre fonti

INTERVISTE Valerio Scanu, Roy Paci, Red Ronnie e 'Forza Venite Gente': la Primavera a Taormina; Primavera a Taormina: musica, colori e profumi fino all'1 maggio 2025; Presentata l’edizione 2025 di “Primavera a Taormina – Risveglia i tuoi sogni”; Borgo Virgilio, ultimi biglietti disponibili per La notte delle Stelle. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Jo Squillo, come sta. La figlia "elettiva" Michelle Masullo: «Operata all’addome. Non lo sapevo, il video è stato difficile da vedere» - Il ricovero e l'operazione di Jo Squillo hanno destato preoccupazione tra i suoi affezionatissimi fan che, però, non hanno ancora capito cosa le sia successo. La cantante, infatti, oltre a ... 🔗leggo.it

Jo Squillo in ospedale, il video inaspettato dopo l'intervento mette in ansia i fan. Come sta la conduttrice - Jo Squillo fa preoccupare i fan con un nuovo video pubblicato sul proprio profilo Instagram: la si vede su un letto di ospedale dopo un'operazione chirurgica di cui nessuno - a giudicare dai ... 🔗leggo.it

Jo Squillo ricoverata in ospedale per un’operazione: come sta - Piccolo problema di salute per Jo Squillo. La popolare cantante e conduttrice ha condiviso sui social un video che la ritrae sul letto d’ospedale: pur raccontando di aver subito un intervento ... 🔗dilei.it