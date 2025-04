Da Napoli a Berlino | il Pizza Fest celebra la cucina e la cultura partenopea

Napoli hanno accolto la presentazione del ‘Pizza Fest Berlin’. Nel tempio della Belle Epoque napoletana, inaugurato nel 1890 e intitolato alla Regina Margherita (la stessa a cui fu dedicata la celebre Pizza), è stato annunciato il programma della maniFestazione che si terrà tra il 23 e il 25 maggio negli spazi post industriali del Napoleon Komplex nel cuore della capitale tedesca. Napoli a Berlino, nel segno di Sophia Loren, Pino Daniele, Raffaele Viviani e nel ricordo del maestro Roberto De Simone, nella tre giorni che celebra il prodotto d’eccellenza della cucina italiana, con degustazioni, cooking show, masterclass e laboratori di cucina (sia per i bambini che per gli adulti) che vedranno protagonisti tanti maestri Pizzaioli napoletani. Una brigata composta da Daniele Gagliotta, Antonio Cavoto, Jessica de Vivo, Salvatore Piccirillo, Fabio Cianò, Eleonora Orlando, Andrea Pagano e Vincenzo Abbate ai quali si unisce una speciale ambasceria, formata da musicisti, performers e dj che li raggiunge per comporre i vari segmenti di una Festa popolare creata per celebrare Napoli e la sua cultura a Berlino. Leggi su Ildenaro.it Le architetture del Salone Margherita dihanno accolto la presentazione del ‘Berlin’. Nel tempio della Belle Epoque napoletana, inaugurato nel 1890 e intitolato alla Regina Margherita (la stessa a cui fu dedicata la celebre), è stato annunciato il programma della maniazione che si terrà tra il 23 e il 25 maggio negli spazi post industriali del Napoleon Komplex nel cuore della capitale tedesca., nel segno di Sophia Loren, Pino Daniele, Raffaele Viviani e nel ricordo del maestro Roberto De Simone, nella tre giorni cheil prodotto d’eccellenza dellaitaliana, con degustazioni, cooking show, masterclass e laboratori di(sia per i bambini che per gli adulti) che vedranno protagonisti tanti maestriioli napoletani. Una brigata composta da Daniele Gagliotta, Antonio Cavoto, Jessica de Vivo, Salvatore Piccirillo, Fabio Cianò, Eleonora Orlando, Andrea Pagano e Vincenzo Abbate ai quali si unisce una speciale ambasceria, formata da musicisti, performers e dj che li raggiunge per comporre i vari segmenti di unaa popolare creata perree la sua

