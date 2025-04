Da Giraudo a Rao Tutti i racconti sull’omicidio

Il primo libro ad aver raccontato, carte giudiziarie alla mano, l'assassinio del 18enne militante del Fronte della Gioventù è stato "Sergio Ramelli. Una storia che fa ancora paura" scritto nel 1997 da Guido Giraudo e dai militanti del Fronte della Gioventù di Monza Andrea Arbizzoni, Giovanni Buttini, Francesco Grillo e Paolo Severgnini: un saggio recentemente ripubblicato da Idrovolante Edizioni con una copertina la cui elaborazione grafica del volto di Ramelli è servita per il francobollo commemorativo emesso lo scorso 13 marzo da Poste Italiane. Ma negli ultimi mesi sono usciti altri quattro libri sulla storia di Ramelli. Oltre a quello di Federica Venni, di cui parliamo qui a fianco, sono in libreria "Il tempo delle chiavi. L'omicidio Ramelli e la stagione dell'intolleranza" di Nicola Rao (Piemme), "Uccidere un fascista.

Nicola Rao presenta il suo libro su Sergio Ramelli: "Bisogna fare tutti insieme un passo in avanti per superare gli anni di piombo" - Sergio Ramelli – uno studente di destra di diciotto anni – viene aggredito a colpi di chiavi inglesi da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare, morendo dopo 47 giorni di agonia. "L'obiettivo di questo libro è quello di raccontare questa storia terribile , tra le tante che pure hanno caratterizzato l'Italia degli anni settanta, a chi anche per motivi anagrafici non la conosceva e ricordarla alle tante persone che forse se l'erano dimenticate.

