Da ambientalista la morte di Papa Francesco mi ha lasciato una tristezza infinita

di Antonella GalettaTutto è compiuto. Ladimi hauna, ero abituata ad ascoltare ciò che aveva da dire in questo mondo troppo ingiusto e complesso. In questi anni come educatrice di Legambiente, oltre alle lezioni scientifiche che ho seguito per aggiornarmi sui temi ecologici nel 2017 acquistai l’enciclica diLaudato Si’ ispirata adi Assisi al Santo che amava la natura, gli animali, il pianeta, perché volevo allargare i miei orizzonti.Io ho trovato questo libro di Bergoglio, rivoluzionario, dal 2015 ha messo nero su bianco i principi dell’ambientalismo infatti l’enciclica inizia dicendo che dovremmo riconoscere la nostra madre Terra come una sorella, che in questo momento protesta per il male che le provochiamo a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni, solo per noi a discapito di chi non ha nulla.