Da Achille Lauro a Elodie | svelato il cast completo del Concertone del Primo maggio Con un ricordo di Papa Francesco

Papa Francesco al Concertone del Primo maggio. Gli organizzatori hanno infatti annunciato che nel corso dell'evento saranno trasmesse le sue dichiarazioni rivolte ai giovani e al mondo della cultura e della musica. L'omaggio al Pontefice appena scomparso è stato reso noto nel corso della conferenza stampa in Rai durante la quale è stato presentato il cast completo che calcherà il palco, con la conduzione di Noemi, Ermal Meta e BigMama ai quali si affiancherà per una serie di incursioni il professore di fisica e star dei social Vincenzo Schettini. Lo slogan scelto quest'anno da Cgil, Cisl e Uil è "Uniti per un lavoro sicuro".L'omaggio a Papa Francesco al Concertone del Primo maggio«La Rai segue il Concertone del Primo maggio da 35 anni, e il tema del lavoro, in questo periodo di ridefinizione quasi sistematica, è più centrale che mai.

