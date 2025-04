Cusano Mutri strade comunali dissestate | l’opposizione presenta interrogazione su via San Felice

Cusano Mutri "Nuova Cusano", costituita dal capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, ha presentato una nuova interrogazione, la n. 202025 per segnalare, ancora una volta, lo stato di grave abbandono in cui versa la viabilità comunale, con particolare riferimento a Via San Felice, dove da anni si verifica un costante scorrimento d'acqua di dubbia provenienza, che, anche a causa delle zanelle laterali ostruite, ha reso il tratto stradale sempre più impraticabile e pericoloso."È inaccettabile che, nonostante le continue segnalazioni dei cittadini e l'evidente degrado, l'Amministrazione comunale non sia ancora intervenuta in modo concreto. La situazione è nota da tempo, e stupisce che, proprio negli anni in cui il Sindaco ricopriva il ruolo di Vicesindaco, non siano stati assunti provvedimenti.

