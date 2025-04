Cusano l’opposizione presenta interrogazione sul degrado di via San Felice

Cusano Mutri “Nuova Cusano”, costituita dal capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, ha presentato . ContinuaL'articolo Cusano, l’opposizione presenta interrogazione sul degrado di via San Felice proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Cusano, l’opposizione presenta interrogazione sul degrado di via San Felice Leggi su Fremondoweb.com Comunicato Stampa La minoranza accusa l’amministrazione di inerzia e chiede interventi urgenti per la sicurezza della viabilità La minoranza consiliare diMutri “Nuova”, costituita dal capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, hato . ContinuaL'articolosuldi via Sanproviene da Fremondoweb.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cusano Mutri, strade comunali dissestate: l’opposizione presenta interrogazione su via San Felice - Tempo di lettura: < 1 minuto«La minoranza consiliare di Cusano Mutri “Nuova Cusano”, costituita dal capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, ha presentato una nuova interrogazione, la n. 20/2025 per segnalare, ancora una volta, lo stato di grave abbandono in cui versa la viabilità comunale, con particolare riferimento a Via San Felice, dove da anni si verifica un costante scorrimento d’acqua di dubbia provenienza, che, anche a causa delle zanelle laterali ostruite, ha reso il tratto stradale sempre più impraticabile e pericoloso. 🔗anteprima24.it

Europa sfida i dazi di Trump: nel mirino i pesticidi illegali. Intanto l'opposizione presenta un'interrogazione a Lollobrigida - L’UE è pronta a blindare il proprio mercato agricolo con nuove restrizioni sulle importazioni, colpendo quei prodotti alimentari realizzati secondo standard più permissivi. Una mossa che riecheggia la politica commerciale “reciproca” di Donald Trump e che potrebbe innescare nuove tensioni globali. A rivelare la possibile risposta europea ai dazi americani, che dovrebbero partire dal 2 aprile prossimo, è stato il Financial Times secondo cui tra i primi obiettivi potrebbero esserci le colture statunitensi, come la soia, che vengono coltivate utilizzando pesticidi vietati nel Vecchio ... 🔗gamberorosso.it

Biancavilla, Adorno (M5S), presenta interrogazione sulla bonifica di Monte Calvario: “La comunità ha già pagato un prezzo altissimo” - “Vogliamo sapere, per i biancavillesi, come il Governo Schifani sta verificando la corretta esecuzione di un intervento che il territorio attendeva da oltre un ventennio” ha detto la parlamentare pentastellata all’Ars catanese. “Venticinque anni di promesse mancate e passerelle politiche. Poi l’avvio dei lavori. Oggi vogliamo sapere esattamente come procedono”. Lidia Adorno, (nella foto d’apertura) portavoce del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, ha presentato un’interrogazione parlamentare per ottenere risposte certe e verificabili sui lavori di bonifica, messa in ... 🔗dayitalianews.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cusano Mutri, opposizione presenta interrogazione su strade comunali dissestate; Cusano Mutri, strade comunali dissestate: l'opposizione presenta interrogazione su via San Felice; Cusano – Condizioni via San Felice, botta e risposta tra sindaco e opposizione; ‘Insieme per Sant’Angelo a Cupolo’: Alessandro De Pierro sarà il candidato sindaco, ecco squadra e obiettivi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cusano Mutri, opposizione presenta interrogazione su strade comunali dissestate - “Abbiamo presentato una nuova interrogazione per segnalare, ancora una volta, lo stato di grave abbandono in cui versa la viabilità comunale, con particolare riferimento a Via San Felice, dove da ann ... 🔗ntr24.tv

Cusano Mutri, l’opposizione: ‘Aumento Tari, nessuna risposta dal sindaco’ - Con una nota stampa, pubblicata anche sulla relativa pagina facebook, i consiglieri di minoranza “Nuova Cusano”, capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo hanno ... 🔗ntr24.tv

Discariche abusive: opposizione presenta una nuova interrogazione - 14 comma 2 del Regolamento Comunale sul Consiglio Comunale". Continua a leggere Discariche abusive: opposizione presenta una nuova interrogazione su Città della Spezia ... 🔗msn.com