Cultura | Lda ed Anastasio vincono i Premi Elsa Morante Ragazzi Musica

Premio Elsa Morante, presieduta da Dacia Maraini e composta da: Marco Cerbo, Enzo Colimoro, Lino Guanciale, David Morante, Tiuna Notarbartolo, Antonio Parlati, Alfredo Rapetti Mogol, Fiorenza Sarzanini, Teresa Triscari, ha annunciato altri tre vincitori della nuova sezione Premio Elsa Morante Ragazzi Musica. I vincitori di questa sezione sono, LDA, Luca D'Alessio, come cantante R&B, il suo produttore R&B Noya ed Anastasio per la sua Musica d'autore. Anche loro saranno presenti il 13 maggio alle 10,00 presso l'Auditorium di Città della Scienza di Napoli, insieme agli altri vincitori delle varie sezioni del Premio. Sono stati annunciati, per ora, i Premi Elsa Morante Ragazzi, che saranno letti, da migliaia di giovani lettori in Italia e nel mondo che costituiscono la rete del Morante.

