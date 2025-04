Crystal of Atlan | L’RPG d’azione MMO free-to-play ha una data di uscita

Crystal of Atlan, il suo attesissimo RPG d'azione multigiocatore online free-to-play, sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 28 maggio.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Il gioco approderà su playStation 5, PC (tramite client dedicato ed Epic Games Store), iOS (via App Store) e Android (via GoogleSito ufficia play), promettendo un'avventura epica in un universo Magicpunk dove magia e tecnologia si fondono in uno scenario mozzafiato.Crystal of Atlan invita i giocatori a esplorare un mondo ricco di misteri, tra rovine antiche e fazioni potenti, con un sistema di combattimento fluido e dinamico. Tra le caratteristiche principali spiccano combo aeree innovative, che sfruttano l'asse Z per un'esperienza di battaglia tridimensionale, e una vasta scelta di classi, ciascuna con oltre 20 combinazioni di abilità sbloccabili fin da subito.

