Decio Raggi, primo eroe decorato di medaglia d’oro nella Grande Guerra. Con un sinistro rumore di crollo udito anche nella parte alta del paese, un’altra porzione dell’antica magione ubicata nella parte bassa di Savignano di Rigo - paese tra Romagna e Marche dove resistono ormai solo pochi abitanti - ha trovato ad accoglierla un piancito ormai invaso dall’intrico di vegetazione che da tempo imbriglia il palazzo. Davanti, solo il nocciolo secolare, entrato di diritto nell’elenco dei giganti della natura da segnalare e salvaguardare, che gli ha offerto ombra per almeno cento anni.Della casa natale dell’eroe celebrato da strada, piazze, viali, caserme, scuole in tutta Italia, restano in piedi pochi muri ma sono del tutto atterrati quelli della vicina casa colonica detta ‘i capanni’ e sono ad altissimo rischio quelli della contigua casa colonica un tempo abitata dagli altri mezzadri dei Raggi, che qui furono proprietari terrieri. Ilrestodelcarlino.it - Crollata la casa natale di Decio Raggi Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sempre più vicino al suo destino finale. Così si presenta da ieri notte ciò che resta del palazzo gentilizio che ha dato i natali a, primo eroe decorato di medaglia d’oro nella Grande Guerra. Con un sinistro rumore di crollo udito anche nella parte alta del paese, un’altra porzione dell’antica magione ubicata nella parte bassa di Savignano di Rigo - paese tra Romagna e Marche dove resistono ormai solo pochi abitanti - ha trovato ad accoglierla un piancito ormai invaso dall’intrico di vegetazione che da tempo imbriglia il palazzo. Davanti, solo il nocciolo secolare, entrato di diritto nell’elenco dei giganti della natura da segnalare e salvaguardare, che gli ha offerto ombra per almeno cento anni.Delladell’eroe celebrato da strada, piazze, viali, caserme, scuole in tutta Italia, restano in piedi pochi muri ma sono del tutto atterrati quelli della vicinacolonica detta ‘i capanni’ e sono ad altissimo rischio quelli della contiguacolonica un tempo abitata dagli altri mezzadri dei, che qui furono proprietari terrieri.

