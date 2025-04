Croce Rossa Internazionale | a Gaza si è scatenato un nuovo inferno

Gaza si è scatenato "nuovo inferno" dopo la ripresa dell'offensiva israeliana nel territorio palestinese, ha affermato il direttore generale del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), Pierre Krahenbuhl, al Global Security Forum di Doha. "Donne e bambini, morti, feriti, sfollamenti multipli, amputazioni, separazioni, sparizioni, fame e negazione di aiuti e di dignità su vasta scala - ha detto - e proprio quando l'importantissimo cessate il fuoco ha fatto credere alla gente di essere sopravvissuta al peggio, si è scatenato un nuovo inferno.Dopo la violazione della labile tregua, gli attacchi israeliani sono ripresi lo scorso 18 marzo. Da allora, secondo il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, il bilancio complessivo dei morti dall'inizio della guerra è salito a oltre 52mila. Quotidiano.net - Croce Rossa Internazionale: a Gaza si è scatenato un nuovo inferno Leggi su Quotidiano.net Doha, 28 apr. (askanews) - Asi è" dopo la ripresa dell'offensiva israeliana nel territorio palestinese, ha affermato il direttore generale del Comitatodella(CICR), Pierre Krahenbuhl, al Global Security Forum di Doha. "Donne e bambini, morti, feriti, sfollamenti multipli, amputazioni, separazioni, sparizioni, fame e negazione di aiuti e di dignità su vasta scala - ha detto - e proprio quando l'importantissimo cessate il fuoco ha fatto credere alla gente di essere sopravvissuta al peggio, si èun.Dopo la violazione della labile tregua, gli attacchi israeliani sono ripresi lo scorso 18 marzo. Da allora, secondo il ministero della Sanità di, gestito da Hamas, il bilancio complessivo dei morti dall'inizio della guerra è salito a oltre 52mila.

