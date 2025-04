Cristante pupillo di Ranieri Paredes in disparte | cambia il loro futuro?

Cristante, un giocatore che si porta ormai da mesi il peso di una tifoseria non più dalla sua parte ma che sta offrendo un contributo prezioso nelle ultime partite. Sololaroma.it - Cristante pupillo di Ranieri, Paredes in disparte: cambia il loro futuro? Leggi su Sololaroma.it Pensare ad una Roma a due punti dalla Champions League, in attesa del Bologna questa sera, a 4 partite dal termine della stagione avrebbe fatto ridere chiunque a Natale, eppure eccoci qua. La vittoria di San Siro contro l’Inter ormai ex capolista è quell’episodio che può dare la spinta necessaria per provare a materializzare l’impresa, sia per i tre punti che per come è venuta. Ieri pomeriggio la solita difesa perfettamente oliata, un Soulé ormai trascinatore vero ed anche un centrocampo che ha retto e fatto filtro in maniera egregia.La scena se l’è sicuramente presa un Manu Koné monumentale, un centrocampista totale che ieri era su ogni pallone, tanto in fase difensiva quanto in quella di costruzione e ripartenza, senza però tralasciare il suo compagno di riparto. Partita di sostanza anche per Bryan, un giocatore che si porta ormai da mesi il peso di una tifoseria non più dalla sua parte ma che sta offrendo un contributo prezioso nelle ultime partite.

Venezia-Roma, i convocati di Ranieri: Hummels e Paredes ai box - Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, la Roma vuole subito ripartire. I giallorossi desiderano dimostrare di aver imparato dalla sconfitta con i rossoneri e cercheranno di ritrovare la retta via, intrapresa già ad inizio 2025. Il focus si sposta ora sul campionato, dove c'è ancora da macinare punti per avvicinarsi sempre di più a quel 7° posto che vorrebbe dire Conference League.

Ranieri "Date tempo alla Roma, Hummels e Paredes in vacanza" - ROMA (ITALPRESS) – Già eliminata dalla Coppa Italia, nona in Serie A con 31 punti, costretta a fare a meno dei propri tifosi per il divieto di trasferta e pronta a viaggiare senza due leader come Hummels e Paredes. La Roma sfiderà in queste condizioni il Venezia al 'Penzò nel lunch match di domenica (12:30) valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. L'assenza del tedesco e dell'argentino non è legata ad infortuni, ma ad una decisione di Claudio Ranieri: "Non saranno convocati perchè ho dato loro una vacanza – ha spiegato il tecnico in conferenza stampa -.

Ranieri annuncia che Hummels e Paredes non sono convocati per Venezia-Roma: "Gli ho dato vacanza" - Claudio Ranieri, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Roma, ha annunciato che Hummels e Paredes non saranno convocati: "Gli ho dato vacanza".

Paredes-Cristante uno è di troppo, Svilar-Ghisolfi parti più vicine - Leandro Paredes da un mese a questa parte non ... Nelle altre 17 con Ranieri in Serie A era partito fuori in 5 occasioni (in due non era convocato). Cristante è risalito nelle gerarchie e Claudio lo ...

Ranieri: "Rispondo così su Vieira! Pellegrini, Paredes, Cristante, Pisilli, Baldanzi, Douath…" - E sarà l'ultima stracittadina di Claudio Ranieri, che vuole sicuramente ... Senza scordare altri protagonisti come Cristante e Paredes (Bryan, con 13 derby disputati, è tra i più presenti ...

Paredes-Cristante uno è di troppo, Svilar vicino al rinnovo - Leandro Paredes da un mese a ... Nelle altre 17 con Ranieri in Serie A era partito fuori in 5 occasioni (in due non era convocato). Cristante è risalito nelle gerarchie e Claudio lo considera ...