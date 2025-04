Crisi Inter gli unici a gioire sono gli youtuber nerazzurri e il loro fatturato

Inter: tre sconfitte consecutive, zero gol segnati e una Crisi che non si vedeva dal lontano febbraio 2012, quando in panchina sedeva Claudio Ranieri.Una settimana che ha cancellato, in rapida successione, prima la possibilità di giocarsi la finale di Coppa Italia contro il Bologna e poi, forse, anche lo scudetto. Il Napoli, infatti, sembra aver ritrovato brillantezza: contro un Torino apparso più Interessato a godersi la pizza di Errico Porzio che a giocarsi la partita, è arrivata una vittoria senza troppi patemi.Ora i partenopei sono a +3 sull’Inter a quattro giornate dalla fine, con un calendario tutt’altro che proibitivo e il lusso di poter anche sbagliare una partita. L’Inter, invece, non è più padrona del proprio destino: l’attendono sfide delicate (come quella contro la Lazio) e, soprattutto, una condizione fisica e mentale ai minimi storici. Ilnerazzurro.it - Crisi Inter, gli unici a gioire sono gli youtuber nerazzurri (e il loro fatturato) Leggi su Ilnerazzurro.it Si è chiusa ieri una settimana da incubo per i tifosi dell’: tre sconfitte consecutive, zero gol segnati e unache non si vedeva dal lontano febbraio 2012, quando in panchina sedeva Claudio Ranieri.Una settimana che ha cancellato, in rapida successione, prima la possibilità di giocarsi la finale di Coppa Italia contro il Bologna e poi, forse, anche lo scudetto. Il Napoli, infatti, sembra aver ritrovato brillantezza: contro un Torino apparso piùessato a godersi la pizza di Errico Porzio che a giocarsi la partita, è arrivata una vittoria senza troppi patemi.Ora i partenopeia +3 sull’a quattro giornate dalla fine, con un calendario tutt’altro che proibitivo e il lusso di poter anche sbagliare una partita. L’, invece, non è più padrona del proprio destino: l’attendono sfide delicate (come quella contro la Lazio) e, soprattutto, una condizione fisica e mentale ai minimi storici.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sarcasmo, comicità, paradosso e “Crisi di nervi”, in scena al Teatro Galli nei tre atti unici di Anton ?echov - Dopo Il Compleanno di Harold Pinter, il regista tedesco Peter Stein torna ad affrontare uno dei suoi autori di riferimento dirigendo una straordinaria compagnia di attori e attrici in "Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton ?echov". Lo spettacolo, vincitore nel 2024 del premio Le Maschere del... 🔗riminitoday.it

L’Inter trova il Feyenoord: olandesi in crisi in Eredivisie, Van Persie pronto per la panchina - Espiare le colpe dei cugini, fare tesoro di un sorteggio positivo che offre qualche motivo in più per credere veramente all’obiettivo più grande. Agli ottavi di finale di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà il Feyenoord che ha eliminato il Milan al playoff. Sarebbe stato il terzo euroderby tra le migliori otto, dopo quelli sorteggiati tra Real Madrid e Atletico Madrid e tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. 🔗sportface.it

La crisi dell'Inter sta consegnando lo scudetto al Napoli - L’Inter travolta dalla Juventus nel secondo tempo di Torino rappresenta un inedito negli ultimi due anni nerazzurri. La luce si è spenta all’improvviso, senza apparente ragione fisica venendo la squadra di Simone Inzaghi da una – rarissima – settimana di riposo e lavoro, al contrario dell’avversaria. E si è spenta mettendo spietatamente a nudo i difetti stagionali dei campioni d’Italia che non trovano continuità nei confronti diretti di alta classifica al contrario di quanto avvenuto nell’anno della cavalcata verso la seconda stella. 🔗panorama.it

Ne parlano su altre fonti

Crisi Inter, perché il crollo nella corsa scudetto non sorprende - Nerazzurri in rottura prolungata sia fisica che emotiva. Contro la Roma la terza sconfitta in una settimana e il rischio concreto di chiudere la stagione senza alcun trofeo ... 🔗panorama.it

È sempre crisi Inter - Esattamente come le crisi e i malumori, ed esattamente come quest'ultimi andranno sedati con l'unica arma ad oggi a disposizione dell'Inter: il campo. D'altronde con l'Inter è tutto un ripetersi ... 🔗fcinternews.it

Inter, crisi dietro l’angolo? Dopo Bologna e il tonfo nel derby, Inzaghi finisce sul banco degli imputati - Il Milan, d’altra parte, si conferma vera e propria bestia nera stagionale per i nerazzurri: in ogni incrocio, ha saputo colpire e mettere in crisi l’Inter, come se conoscesse a memoria i suoi ... 🔗laprimapagina.it