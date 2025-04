Crisi da sovraindebitamento il Comune potenzia lo sportello dedicato

Crisi da sovraindebitamento. Un supporto concreto a cittadini e piccoli imprenditori in difficoltà economica: è l'impegno che l'amministrazione comunale rinnova, con l'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie, nella prevenzione delle crisi da sovraindebitamento.

Crisi da sovraindebitamento, il Comune di Ferrara rafforza l'impegno dello Sportello dedicato - Il Comune di Ferrara è infatti risultato beneficiario di un contributo regionale di quasi 20mila euro, ottenuto grazie alla presentazione, in partenariato con l'OCC Romagna, del progetto "Voltare ... 🔗cronacacomune.it

