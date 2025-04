Criscitiello | Inzaghi? O vinci o fallimento! Attacco a Marotta e Ausilio

Criscitiello si esprime sul momento in casa Inter e soprattutto su Inzaghi obbligato a vincere. Qualche critica pure a Marotta e ad Ausilio.O vinci O fallimento – Dalle colonne di Sportitalia.it, Michele Criscitiello scrive così: «L’Inter non è uscita tra una bordata di fischi, contro Milan e Roma, solo perché il tifoso ha in testa la semifinale di Champions con il Barcellona. E’ ovvio che se l’Inter dovesse vincere la Champions League questo editoriale finisce nel caminetto in tempo zero. Come è giusto che sia. Se dovesse sfumare anche quella, allora giù con i processi che dureranno tutta l’estate. Se vediamo questa squadra ridotta così, oggi daremmo poche chance di raggiungimento della finale, ma il calcio è strano. Il Barcellona parte favorito, senza dubbio, ma l’Inter ha messo tutto quello che aveva sul tavolo verde della Champions. Inter-news.it - Criscitiello: «Inzaghi? O vinci o fallimento!» Attacco a Marotta e Ausilio Leggi su Inter-news.it si esprime sul momento in casa Inter e soprattutto suobbligato a vincere. Qualche critica pure ae ad.O– Dalle colonne di Sportitalia.it, Michelescrive così: «L’Inter non è uscita tra una bordata di fischi, contro Milan e Roma, solo perché il tifoso ha in testa la semifinale di Champions con il Barcellona. E’ ovvio che se l’Inter dovesse vincere la Champions League questo editoriale finisce nel caminetto in tempo zero. Come è giusto che sia. Se dovesse sfumare anche quella, allora giù con i processi che dureranno tutta l’estate. Se vediamo questa squadra ridotta così, oggi daremmo poche chance di raggiungimento della finale, ma il calcio è strano. Il Barcellona parte favorito, senza dubbio, ma l’Inter ha messo tutto quello che aveva sul tavolo verde della Champions.

