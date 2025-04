Crimea no alla Nato e nucleare | la proposta di Trump a Zelensky Settimana decisiva per la pace

alla Ue: "Vuole soltanto rafforzare Kiev" Ilgiornale.it - Crimea, no alla Nato e nucleare: la proposta di Trump a Zelensky. "Settimana decisiva per la pace" Leggi su Ilgiornale.it I dettagli del colloquio in San Pietro tra i due leader. Il Cremlino non replica alle accuse di Donald. Peskov: "Molti punti degli Usa in linea con il nostro piano per la tregua". Gli attacchi di LavrovUe: "Vuole soltanto rafforzare Kiev"

La “Nato dormiente” di Trump: la Russia non è più il nemico, stop all’allargamento a est, l’Ue più attiva, gli Usa solo “deterrente nucleare” - Un’Alleanza “dormiente” e “senza ulteriore espansione” nella quale gli Stati europei dovranno garantire più investimenti e il ruolo degli Stati Uniti sarà ridimensionato a mero deterrente nucleare, in uno scenario in cui la Russia non è più il nemico numero uno dell’Occidente. La Nato del futuro passa attraverso questi pilastri, nella visione che l’amministrazione di Donald Trump ha immaginato per il Patto Atlantico e i cui principi Peter Hegseth ha declinato per filo e per segno in queste ore nella riunione del Gruppo di contatto per l’Ucraina a Bruxelles. 🔗ilfattoquotidiano.it

Olaf Scholz: Importanza della condivisione nucleare in Germania nella Nato - Siamo alleati nella Nato. Esistono regole molto specifiche in merito, e ciò che è particolarmente importante è ciò che abbiamo in termini di condivisione nucleare, che è organizzata in Germania. Credo che non si debba rinunciare a questo aspetto. E' la visione comune di tutti i partiti centrali in Germania." Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando al summit straordinario Ue a Bruxelles interpellato in particolare sulla proposta francese di uno scudo nucleare europeo. 🔗quotidiano.net

Ucraina, Meloni punta sulla Nato per la difesa comune. E sullo scudo nucleare c?è lo stop alla Francia - Capisce le ragioni di Emmanuel Macron sullo scudo nucleare, la spinta per una deterrenza europea a guida francese. Soprattutto, apprezza l?attivismo che si fa strada in Europa, in un momento in... 🔗ilmessaggero.it

Crimea, minerali e nucleare: cosa si sono detti Trump e Zelensky nel "colloquio del colonnato" - Il faccia a faccia, a margine del funerale del Papa, sembra aver spianato la strada per raggiungere una soluzione del conflitto tra Ucraina e Russia ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it

Il piano Usa per Kiev: no alla Nato e riconoscimento della Crimea ai russi - Al vertice di Parigi gli americani hanno presentato agli ucraini e agli europei le idee per risolvere il conflitto. L’ipotesi di una zona neutrale intorno a ... 🔗repubblica.it