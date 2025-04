Creative Factory

Creative Factory: il market di artigianato contemporaneo e design indipendente che anima il centro storico di Firenze per due weekend di maggioSabato 10 e domenica 11 maggio in Piazza Ciompi, e ancora sabato 17 e domenica 18 maggio in Piazza SS Annunziata, dalle 09.30 alle 20:00.

Creative Mani Factory, mercatino artigianale alla Manifattura Tabacchi - Torna in Manifattura Tabacchi, a Firenze, il Creative Mani Factory, il market itinerante curato dall’Associazione Heyart, che celebra il nuovo artigianato italiano, la creatività emergente e la sostenibilità. Un appuntamento imperdibile per chi ama il design indipendente, l’handmade e le... 🔗firenzetoday.it

Creative Factory: appuntamenti di aprile in piazza - CREATIVE FACTORY: ARTIGIANATO CONTEMPORANEO E DESIGN INDIPENDENTE IN PIAZZA Edizione speciale il 4-5-6 aprile in Piazza SS. Annunziata e appuntamento mensile in Piazza Ciompi Firenze rinnova il suo appuntamento con l’artigianato contemporaneo e il design indipendente grazie al Creative... 🔗firenzetoday.it

Creative Factory in Piazza Ciompi - L'8 e il 9 marzo 2025 torna in Piazza Ciompi, dalle 9:30 alle 20, il Creative Factory. Il Creative Factory è un progetto dell'Associazione Heyart di Firenze nato nel 2017, un self made market di design e autoproduzioni di stile contemporaneo che riunisce, ogni mese, makers e artigiani provenienti... 🔗firenzetoday.it

Creative Factory 2023 a Firenze - Il Creative Factory è un progetto dell'Associazione Heyart di Firenze nato nel 2017, un self made market di design e autoproduzioni di stile contemporaneo che riunisce makers e artigiani ... 🔗nove.firenze.it

Creative MANI-Factory alla Manifattura Tabacchi - Dopo il successo dell’edizione natalizia, sabato 5 e domenica 6 aprile torna in Manifattura Tabacchi l’appuntamento con Creative MANI-Factory, organizzato dall’Associazione Heyart. 🔗lanazione.it

