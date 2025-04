Coverciano premia Palumbo | stagione da incorniciare con l’Avellino

premiati al Centro Tecnico Federale di Coverciano anche Martin Palumbo, centrocampista dell'Avellino, reduce dalla promozione in Serie B con i lupi biancoverdi. Palumbo, visibilmente emozionato, ha raccontato così l'esperienza appena vissuta: "Siamo riusciti nell'obiettivo della squadra, quello di salire in Serie B. È stata veramente un'emozione incredibile. Il rientro in città con tantissimi tifosi in piazza: un affetto clamoroso da parte della città. È stato davvero emozionante ottenere il risultato finale e ricevere tutto questo calore anche nelle settimane precedenti.

