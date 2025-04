Così la Cina spinge Manila tra le braccia di Washington L’occupazione di Sandy Cay letta da Caruso

Sandy Cay, documentata con fotografie di quattro ufficiali in uniforme nera che issavano la bandiera cinese sul banco di sabbia bianco. Secondo i media cinesi, gli ufficiali hanno anche “ripulito bottiglie di plastica, bastoncini di legno e altri detriti sulla barriera corallina”, un’attività che potrebbe essere interpretata come un tentativo di stabilire una presenza regolare.La risposta delle Filippine non si è fatta attendere. Forze navali, costiere e di polizia filippine hanno dispiegato quattro squadre su gommoni verso il banco di sabbia, issando a loro volta la bandiera nazionale filippina. Durante l’operazione, le forze filippine hanno “osservato la presenza illegale” di una nave della Guardia Costiera cinese e sette navi della milizia marittima cinese nelle viCinanze. Formiche.net - Così la Cina spinge Manila tra le braccia di Washington. L’occupazione di Sandy Cay letta da Caruso Leggi su Formiche.net A metà aprile, la Guardia Costiera cinese ha effettuato un’operazione suCay, documentata con fotografie di quattro ufficiali in uniforme nera che issavano la bandiera cinese sul banco di sabbia bianco. Secondo i media cinesi, gli ufficiali hanno anche “ripulito bottiglie di plastica, bastoncini di legno e altri detriti sulla barriera corallina”, un’attività che potrebbe essere interpretata come un tentativo di stabilire una presenza regolare.La risposta delle Filippine non si è fatta attendere. Forze navali, costiere e di polizia filippine hanno dispiegato quattro squadre su gommoni verso il banco di sabbia, issando a loro volta la bandiera nazionale filippina. Durante l’operazione, le forze filippine hanno “osservato la presenza illegale” di una nave della Guardia Costiera cinese e sette navi della milizia marittima cinese nelle vinze.

Ne parlano su altre fonti

Economia circolare, così il sistema Comieco spinge il Paese: per ogni euro investito se ne attivano quasi 7 - Nei suoi 40 anni di vita, Comieco, il Consorzio nazionale per il riciclo degli Imballaggi cellulosici, tramite i suoi consorziati e convenzionati, ha dato vita ad un sistema economico, industriale e civico talmente efficiente da essere in grado di sviluppare un effetto moltiplicatore sia sugli investimenti che sul benessere dei cittadini. E se fino ad oggi questo beneficio era tanto evidente, quanto difficile da quantificare nel suo complesso, ora non è più così. 🔗ildenaro.it

L'operazione Talisman Sabre e il sistema Typhoon: così la Cina finisce nel mirino Usa - Le forze Usa dovrebbero schierare la loro seconda batteria del genere in Asia e usarla in Australia per lanciare un missile SM-6. Al momento l'altra batteria Typhon si trova nelle Filippine 🔗ilgiornale.it

Dazi Usa: l’Ue risponde con tariffe del 25 per cento, la Cina si spinge fino all’84 per cento - Usando un’espressione piuttosto colorita, Donald Trump ha affermato che sono molti i Paesi che «muoiono dalla voglia di fare un accordo» sui dazi con gli Stati Uniti. Ma intanto l’Unione europea e la Cina, ossia i principali avversari del tycoon nella guerra delle tariffe, hanno replicato con controdazi al presidente americano. Bruxelles ha dato il via libera ad aliquote del 25 per cento, che verranno applicate in tre tranche. 🔗lettera43.it