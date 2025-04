Cos’ha detto Giorgia Meloni sulla assurda morte di Sergio Ramelli ucciso da militanti comunisti

Giorgia Meloni ha fatto parlando di Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra legati ad Avanguardia Operaia, poi condannati negli anni Ottanta.“Ci tenevo moltissimo a esserci in questo anniversario così importante”, ha detto Meloni in un videomessaggio a un evento in corso a Milano per i 50 anni della morte del giovane. “Siamo reduci da giorni intensi nei quali la scomparsa del Santo Padre ci ha portato a riflettere su temi profondi, ed è terribilmente difficile accostare questi valori alla vicenda di Ramelli. Ilgiorno.it - Cos’ha detto Giorgia Meloni sulla “assurda” morte di Sergio Ramelli, ucciso da militanti comunisti Leggi su Ilgiorno.it Milano – “Ai nostri figli dobbiamo raccontare che c'è stato un tempo in cui per le proprie idee si poteva cambiare scuola e città e persino perdere la vita, uccisi da carnefici in una spirale di violenza trascinata per troppi anni. Dobbiamo ricordarlo anche per riconoscere subito i germi di quell’odio e di quella violenza”.È questa la riflessione che la presidente del Consiglioha fatto parlando di, lo studente milanesenel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra legati ad Avanguardia Operaia, poi condannati negli anni Ottanta.“Ci tenevo moltissimo a esserci in questo anniversario così importante”, hain un videomessaggio a un evento in corso a Milano per i 50 anni delladel giovane. “Siamo reduci da giorni intensi nei quali la scomparsa del Santo Padre ci ha portato a riflettere su temi profondi, ed è terribilmente difficile accostare questi valori alla vicenda di

