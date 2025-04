Cos’è la vibrazione atmosferica indotta che potrebbe aver causato il blackout in Spagna

blackout che lunedì mattina ha colpito Spagna, Portogallo e parte della Francia. Lo ha detto in un discorso ai cittadini lunedì pomeriggio, aggiungendo che si è trattato di un problema «nella rete europea». Mentre le autorità continuano le indagini, secondo l’operatore nazionale di rete elettrica portoghese Ren il blackout sarebbe stato causato da un fenomeno atmosferico noto come vibrazione atmosferica indotta. L’ipotesi non è ancora stata confermata.Cos’è la vibrazione atmosferica indottaSecondo Ren, il blackout si sarebbe verificato a causa di brusche variazioni di temperatura nel centro della Spagna, causando oscillazioni anomale nelle linee ad altissima tensione (400 kV). Queste oscillazioni, a loro volta, potrebbero aver causato deformazioni o vibrazioni nei cavi ad alta tensione, causando guasti nei sistemi di sincronizzazione tra le reti elettriche europee. Lettera43.it - Cos’è la “vibrazione atmosferica indotta” che potrebbe aver causato il blackout in Spagna Leggi su Lettera43.it Per il premier spagnolo Pedro Sánchez «nessuna ipotesi è da escludere» riguardo alle cause delche lunedì mattina ha colpito, Portogallo e parte della Francia. Lo ha detto in un discorso ai cittadini lunedì pomeriggio, aggiungendo che si è trattato di un problema «nella rete europea». Mentre le autorità continuano le indagini, secondo l’operatore nazionale di rete elettrica portoghese Ren ilsarebbe statoda un fenomeno atmosferico noto come. L’ipotesi non è ancora stata confermata.laSecondo Ren, ilsi sarebbe verificato a causa di brusche variazioni di temperatura nel centro della, causando oscillazioni anomale nelle linee ad altissima tensione (400 kV). Queste oscillazioni, a loro volta,rodeformazioni o vibrazioni nei cavi ad alta tensione, causando guasti nei sistemi di sincronizzazione tra le reti elettriche europee.

