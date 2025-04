Cosa succede con Barcellona-Inter di Champions dopo il blackout totale che ha colpito la Spagna

Champions League tra Barcellona e Inter si gioca mercoledì sera alle 21:00 e per allora tutto dovrebbe essere ritornato alla normalità. Il blackout senza precedenti che coinvolto la Penisola iberica e che ha messo in ginocchio le principali città, dovrebbe essere risolto entro la giornata di martedì 29, in tempo perché le squadre si possano allenare regolarmente, i tifosi possano arrivare e soprattutto si disputi la partita. Leggi su Fanpage.it La semifinale di andata diLeague trasi gioca mercoledì sera alle 21:00 e per allora tutto dovrebbe essere ritornato alla normalità. Ilsenza precedenti che coinvolto la Penisola iberica e che ha messo in ginocchio le principali città, dovrebbe essere risolto entro la giornata di martedì 29, in tempo perché le squadre si possano allenare regolarmente, i tifosi possano arrivare e soprattutto si disputi la partita.

Calciomercato Juve, tutto passa dal quarto posto! Due top potrebbero essere sacrificati, tre acquisti a rischio mentre in entrata… Cosa succede con o senza qualificazione alla Champions League - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, tutto passa dal quarto posto e dalla qualificazione alla Champions League: lo scenario e tutti i possibili movimenti Quanto è importante conquistare l’accesso alla prossima Champions League? Fondamentale, non solo per il futuro di Thiago Motta ma per tanti bianconeri. Come riportato da Gazzetta.it, senza la qualificazione alla competizione sarebbero a rischio il possibile acquisto di Kolo Muani, di Renato Veiga e anche di Conceicao. 🔗juventusnews24.com

Ranking UEFA aggiornato: quinta italiana in Champions? Cambiano così gli scenari. La posizione in classifica e cosa succede dopo le notti europee - di Redazione JuventusNews24Ranking UEFA aggiornata: quinta italiana in Champions? Cambiano così gli scenari. La posizione in classifica e cosa succede dopo le notti europee Arrivano aggiornamenti sul ranking UEFA dopo le notti europee di Champions League, Europa League e Conference League, valide per l’andata dei quarti di finale. L’Italia è sempre dietro alla Spagna, ma le speranze della quinta squadra in Champions l’anno prossimo – causa sconfitta per 2-0 della Lazio col Bodo Glimt – si riducono sempre più. 🔗juventusnews24.com

Juventus, cosa succede senza Champions: una rivoluzione (obbligata) - La corsa Champions della Juventus si è trasformata in un esercizio di equilibrismo su un filo sempre più sottile. La sconfitta di Parma non è stata solo un passo falso: è stata una doccia fredda. Il quarto posto, ora distante un punto, non è mai stato così a rischio. E con esso, il futuro di Igor Tudor, dei giocatori, e di un intero progetto tecnico ed economico. “Nulla è compromesso“, ha dichiarato il tecnico croato dopo il ko al Tardini. 🔗thesocialpost.it

Champions League, Barcellona-Inter in chiaro: ecco dove vederla - Come ha stabilito l'AgCom la semifinale d'andata tra Barcellona e Inter sarà trasmessa dal canale Nove. Le ultimissime sulla formazione dei nerazzurri ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter: Pavard salta la Champions, Thuram ci prova - Nerazzurri verso la semifinale: distorsione alla caviglia confermata per il difensore francese, mentre il connazionale vuole almeno andare in panchina ... 🔗msn.com

Dove vedere Barcellona-Inter in tv: la partita sarà anche in chiaro - Il primo round, che si giocherà in Spagna il 30 aprile, si potrà vedere anche sul canale Nove, mentre il ritorno a San Siro del 6 maggio sarà trasmesso anche su Tv8 ... 🔗msn.com